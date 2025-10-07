Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cultură | Eveniment

ÎNTÂLNIREA INGINERILOR ȘI IT-IȘTILOR 4.0 la Mănăstirea Nicula

de | oct. 7, 2025

Comunitatea „Tehnica Vieții” organizează, în perioada 17–19 octombrie 2025, la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, cea de-a patra întâlnire a inginerilor și IT-iștilor – un eveniment ce îmbină reflecția spirituală cu dialogul despre știință și credință.

Întâlnirea continuă tradiția evenimentelor care aduc împreună specialiști din domeniile tehnice și IT, profesioniști, studenți și pasionați de tehnologie, într-un cadru de comuniune, rugăciune și schimb de idei.

Evenimentul va debuta vineri, 17 octombrie, cu sosirea participanților la Mănăstirea Nicula. Ziua de sâmbătă, 18 octombrie, va începe cu Sfânta Liturghie, urmată de o vizită la Memorialul Gherla, loc de reculegere și cinstire a celor care au suferit pentru credință și libertate.

De la ora 11:00, pr. Mihnea Sever Pop, slujitor al parohiei ortodoxe române din Lyon (Franța), va susține conferința „AI, n-AI… ce d-AI? Scurtă privire asupra Inteligenței Artificiale în telecomunicații”.

ÎNTÂLNIREA INGINERILOR ȘI IT-IȘTILOR 4.0 la Mănăstirea Nicula
După masa de prânz, de la ora 14:00, va urma conferința pr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și conferențiar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu tema „LogIN la viața duhovnicească și provocările AI”.

ÎNTÂLNIREA INGINERILOR ȘI IT-IȘTILOR 4.0 la Mănăstirea Nicula

Cele două prelegeri vor aduce în prim-plan întrebări actuale despre relația omului cu tehnologia, sensul libertății și redescoperirea umanității într-o lume dominată de algoritmi și rețele.
Seara va continua cu Slujba de Priveghere și o dezbatere deschisă, în care participanții vor putea împărtăși reflecții și concluzii inspirate din temele zilei.

Credința nu este o evadare din lume, ci o lumină care o poate transfigura.” – Pr. Mihnea Sever Pop
Provocarea nu este ca AI-ul să devină uman, ci ca omul să nu devină artificial.” – Pr. Prof. Liviu Vidican-Manci

Duminică, 19 octombrie, programul va culmina cu Sfânta Liturghie, urmată de masa de prânz și de sesiunea de încheiere a întâlnirii, un moment de sinteză, comuniune și binecuvântare.

Cazarea și masa participanților sunt oferite de Mănăstirea Nicula.
Pentru înscrieri și informații suplimentare, accesați: https://linktr.ee/tehnicavietii
Persoană de contact: Ioana Șofîlcă – 0745 905 401.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Cultură | Eveniment
Destine teatrale la Întâlnirile Internaționale de la Cluj

Destine teatrale la Întâlnirile Internaționale de la Cluj

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca vă invită la cea de-a XIV-a ediție a festivalului Întâlnirile Internaționale de la Cluj, care va avea loc între 9 și 12 octombrie. În fiecare toamnă, echipa Naționalului clujean dă întâlnire unor personalități de marcă...

CLUJ-NAPOCA DEVINE DIN NOU CAPITALA CHITAREI CLASICE

CLUJ-NAPOCA DEVINE DIN NOU CAPITALA CHITAREI CLASICE

Între 13 și 17 octombrie 2025, municipiul Cluj-Napoca va găzdui cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Novum Generatio – cel mai mare eveniment de acest gen din România și unul dintre reperele muzicale ale toamnei. Timp de cinci zile, orașul va...