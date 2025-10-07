ÎNTÂLNIREA INGINERILOR ȘI IT-IȘTILOR 4.0 la Mănăstirea Nicula

Comunitatea „Tehnica Vieții” organizează, în perioada 17–19 octombrie 2025, la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, cea de-a patra întâlnire a inginerilor și IT-iștilor – un eveniment ce îmbină reflecția spirituală cu dialogul despre știință și credință.

Întâlnirea continuă tradiția evenimentelor care aduc împreună specialiști din domeniile tehnice și IT, profesioniști, studenți și pasionați de tehnologie, într-un cadru de comuniune, rugăciune și schimb de idei.

Evenimentul va debuta vineri, 17 octombrie, cu sosirea participanților la Mănăstirea Nicula. Ziua de sâmbătă, 18 octombrie, va începe cu Sfânta Liturghie, urmată de o vizită la Memorialul Gherla, loc de reculegere și cinstire a celor care au suferit pentru credință și libertate.

De la ora 11:00, pr. Mihnea Sever Pop, slujitor al parohiei ortodoxe române din Lyon (Franța), va susține conferința „AI, n-AI… ce d-AI? Scurtă privire asupra Inteligenței Artificiale în telecomunicații”.



După masa de prânz, de la ora 14:00, va urma conferința pr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și conferențiar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu tema „LogIN la viața duhovnicească și provocările AI”.

Cele două prelegeri vor aduce în prim-plan întrebări actuale despre relația omului cu tehnologia, sensul libertății și redescoperirea umanității într-o lume dominată de algoritmi și rețele.

Seara va continua cu Slujba de Priveghere și o dezbatere deschisă, în care participanții vor putea împărtăși reflecții și concluzii inspirate din temele zilei.

„Credința nu este o evadare din lume, ci o lumină care o poate transfigura.” – Pr. Mihnea Sever Pop

„Provocarea nu este ca AI-ul să devină uman, ci ca omul să nu devină artificial.” – Pr. Prof. Liviu Vidican-Manci

Duminică, 19 octombrie, programul va culmina cu Sfânta Liturghie, urmată de masa de prânz și de sesiunea de încheiere a întâlnirii, un moment de sinteză, comuniune și binecuvântare.

Cazarea și masa participanților sunt oferite de Mănăstirea Nicula.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, accesați: https://linktr.ee/tehnicavietii

Persoană de contact: Ioana Șofîlcă – 0745 905 401.