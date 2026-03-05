Întâlnirea Inginerilor și IT-iștilor 5.0 la Mănăstirea Nicula

Inginerii și specialiștii din domeniul IT sunt invitați, în perioada 13–15 martie 2026, la o nouă ediție a Întâlnirii Inginerilor și IT-iștilor, un eveniment dedicat dialogului despre sensul profesiei și despre provocările epocii digitale.

Sub tema „Meserie sau vocație? Repere pentru epoca digitală”, întâlnirea propune un spațiu de reflecție și de dialog sincer despre responsabilitatea și chemarea celor care lucrează în domeniul tehnologic.

Invitatul acestei ediții este părintele Răzvan Ionescu, care va aborda, într-un cadru deschis și prietenos, întrebările pe care mulți profesioniști le poartă în suflet: este ingineria sau IT-ul doar o meserie sau poate deveni o adevărată vocație? Cum se trăiește credința și responsabilitatea în lumea tehnologiei?

Organizatorii îi invită pe cei interesați să ia parte la acest dialog, în care răspunsurile nu se găsesc la capătul unui fir, ci se nasc din întâlnire, din conversație și din dorința de a căuta împreună repere pentru lumea de astăzi.

Mai multe informații despre program și înscriere pot fi găsite la adresa:

https://linktr.ee/tehnicavietii