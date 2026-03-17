Întâlnirea lunară a clerului din Protopopiatul Cluj 1, prilej de întărire sufletească și îndrumare pastorală

Ședința lunară administrativă a preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1 s-a desfășurat marți, 17 martie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din cartierul clujean Mănăștur și a debutat, potrivit cutumei, cu o slujbă Te-Deum. Lucrările ședinței au fost conduse de către Părintele protopop Dan Hognogi, iar la ședință a fost prezent și Pr. Vicar eparhial Dumitru Boca, invitatul permanent.

Domnia sa a transmis preoților binecuvântarea și îndemnurile prețioase ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei.

De asemenea, Părintele vicar a adresat un cuvânt de încurajare și îndrumare pastorală, binevenit și util pentru perioada Postului Mare. Sfinția sa a subliniat câteva aspecte esențiale pentru misiunea preoților în această perioadă: grija pentru săvârșirea cu evlavie a Sfintelor Taine, reamintind că Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei sunt esențiale pentru viața credincioșilor; pastorația bolnavilor și a persoanelor vârstnice, subliniind în acest caz nevoia de a nu-i uita pe cei suferinzi, îndeosebi pe cei imobilizați la pat, care așteaptă ca preotul să le ducă Sfânta Împărătșanie și un cuvânt de mângâiere. Evidențiind, ca de fiecare dată, rolul social al Bisericii, Părintele vicar i-a îndemnat pe preoți să fie aproape de cei săraci și necăjiți, încurajând prin exemplul personal milostenia și implicarea în activitățile filantropice. În egală măsură, sfinția sa a atras atenția asupra importanței pe care trebuie să o ocupe rugăciunea personală în viața preotului. În încheiere, Părintele vicar le-a urat preoților putere de muncă și i-a îndemnat părintește să manifeste aceeași râvnă în activitatea pastoral-misionară, să cultive rugăciunea în familie și să fie exemple vii de credință pentru comunitățile pe care le păstoresc.

În cadrul ședinței au fost dezbătute și aspecte administrative privind viața parohiilor, activitățile cultural-educative și proiectele pastoral-misionare aflate în derulare.

Un punct important pe ordinea de zi l-a constituit Concursul Național Catehrtic, organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, ajuns la ediția a XVIII-a. Părintele protopop le-a reamintit preoților că tema concursului din acest an este „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, temă stabilită în contextul în care 2026 a fost declarat „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”. Părintele protopop a subliniat importanța implicării preoților în acest concurs, îndemnându-i să manifeste multă responsabilitate și rigoare în alcătuirea portofoliilor, având în vedere că acestea trebuie să reflecte activitățile catehetice desfășurate la nivel parohial și, evident, să respecte cerințele regulamentului, precum și metodologia de lucru. S-a precizat faptul că evaluarea proiectelor la nivel de protopopiat va avea loc în perioada 21-26 aprilie, iar preoții sunt îndemnați să colaboreze la nivel de Cercuri preoțești, cu profesorii de religie și cu voluntarii din parohii, pentru a realiza portofolii de calitate, care să pună în valoare, dincolo de activitățile desfășurate, atât învățătura Bisericii despre familie, cât și exemplele de sfinte femei din calendar.

Părintele protopop a mai adăugat că acest concurs nu este o simplă competiție, ci mai ales un instrument valoros de formare duhovnicească pentru copii și tineri, oferindu-le acestora ocazia de a descoperi bogăția spirituală a familiei creștine și implicarea acesteia în viața Bisericii.

Un alt subiect de actualitate discutat în cadrul ședinței l-a reprezentat oportunitatea obținerii independenței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice pentru lăcașurile de cult și clădirile anexă ale parohiilor. În acest sens, Părintele protopop a adus la cunoștință preoților că există programe de finanțare dedicate unităților de cult, prin care se pot obține fonduri nerambursabile pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice. Programul „Casa Verde Fotovoltaice” pentru biserici a avut un succes deosebit în anii anteriori, bugetul în acest sens fiind epuizat în timp record. În acest scop, la ședință a participat un reprezentant al unei firme, care a prezentat o ofertă privind instalarea de panouri fotovoltaice prin fonduri europene. În cadrul acestui program pot fi eligibile bisericile, casele parohiale, precum și anexele gospodărești.