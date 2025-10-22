Întâlnirea Societății Bibliștilor Ortodocși Români, la Mănăstirea Nușeni | 2025

În perioada 20–21 octombrie 2025, la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie” de la Nușeni, județul Bistrița-Năsăud, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului şi Sălajului, a avut loc întâlnirea anuală a Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR). Tema întâlnirii din acest an a fost „Fundamentele biblice ale mărturiei creștine”.

Marți, 21 octombrie, participanții au primit vizita și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul Scripturii în viața fiecărui creștin, subliniind necesitatea citirii, înțelegerii și trăirii învățăturilor biblice, pornind de la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos:„Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39).

Totodată, ierarhul a apreciat preocupările membrilor SBOR și i-a felicitat pentru inițiativa și organizarea unor astfel de evenimente, care contribuie la întărirea credinței și la aprofundarea cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu.

Deschiderea oficială a întâlnirii a avut loc luni, 20 octombrie, prin săvârșirea Sfintei Liturghii, urmată de un Te Deum, în prezența membrilor SBOR, a obștii mănăstirii și a unui număr semnificativ de credincioși.

Părintele prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate de președinte al SBOR, a rostit un cuvânt de bun-venit invitaților și i-a mulțumit părintelui arhimandrit Paisie Iloaie, starețul Mănăstirii Nușeni, pentru ospitalitate și pentru că a acceptat să fie gazda acestui eveniment științific.

În cadrul primei sesiuni, deschise publicului larg, au fost susținute două prelegeri. Părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a prezentat lucrarea „Mărturie și ucenicie în porunca postpascală «Mergând, învățați toate neamurile…» (Mt. 28, 19-20)”, iar părintele prof. univ. dr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre modul în care este receptată Sfânta Scriptură de către părinții duhovnicești contemporani. Prelegerile celor doi profesori, specializați în studiul Noului Testament, au fost urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri pe marginea celor prezentate.

Pe parcursul celor două zile de lucru, specialiștii în studiul biblic de la facultățile de teologie din țară au participat la ședințe de lucru, au rostit alocuțiuni și au prezentat referate, luând parte, totodată, și la programul liturgic al mănăstirii, potrivit diaconului lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, de la Catedra de Vechiul Testament a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Dintre cei care au mai susținut referate, amintim: Pr. lect. univ. dr. Ion Reșceanu – „Metamorfoza hermeneuticii creștine în fața puterii imperiale: o lectură tipologică a epocii constantiniene”; Lect. univ. dr. Octavian Gordon – „Μαρτυρία și ἐξομολόγησις în Psaltire: perspective patristice”; și Conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă – „Exegeza unor pasaje din Psalmi în controversa ariană”.

În cadrul întâlnirii SBOR a fost vernisată o expoziție foto-documentară dedicată Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, cuprinzând fotografii și documente din viața și activitatea părintelui martir, care a activat ca profesor de studii biblice în cadrul Academiei Teologice din Cluj. Expoziția a fost realizată de părintele lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și autorul volumului biografic „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”.

De asemenea, au avut loc mai multe prezentări de carte, care au culminat cu lansarea Psaltirii Vatopedine – ediția Mănăstirii Vatoped 2025, realizată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Volumul bilingv (limba greacă originală și traducere nouă în limba română) este rodul unei conlucrări exemplare între părinții de la Mănăstirea Vatoped și un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, coordonat de pr. prof. Constantin Coman.

Scurt istoric

Ideea înfiinţării Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR) își are rădăcinile în anul 1912, iniţiator fiind Mitropolitul Nicolae Bălan, care, în acea perioadă, era profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu.

„Scopul Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români este interpretarea şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu potrivit tradiţiei liturgice şi patristice a Bisericii Ortodoxe, tălmăcirea şi diortosirea textelor Sfintei Scripturi şi alcătuirea de comentarii din perspectivă hermeneutică ortodoxă. Mai mult decât atât, ne dorim ca, prin această societate, să desfăşurăm programe de cercetare – primul a fost deja anunţat, şi anume «Biblia liturgică», adică modul cum a fost receptată Sfânta Scriptură în cultul Bisericii noastre. Avem în vedere şi înfiinţarea unui centru de studii la Ierihon sau Ierusalim pentru doctoranzi, studenţi, preoţi şi credincioşi”, a spus pr. prof. dr. Constantin Preda, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, conform paginii oficiale SBOR.

Înfiinţarea acestei societăţi este, totodată, o continuare a proiectelor iniţiate la nivelul Patriarhiei Române, precum Dicţionarul biblic, enciclopediile şi manualele biblice.

„Este nevoie să avem o muncă coordonată, cu rezultate consistente şi eficiente pentru câmpul pastoral-misionar al Bisericii noastre. De aceea trebuie să fim organizaţi, să asumăm deplin o identitate şi să promovăm structuri de lexic misionar inteligibile în societatea de astăzi. Dincolo de aspectele de organizare ale acestei societăţi, trebuie să facem în aşa fel încât, într-un termen destul de scurt, să venim cu o hermeneutică ortodoxă, cu repere exegetice specifice Ortodoxiei, atât de necesare pentru crearea unităţii mesajului – în consens cu unitatea Scripturii şi în vederea realizării unităţii creaţiei”, a subliniat pr. prof. dr. Ioan Chirilă, președintele SBOR.

