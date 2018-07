Întâlnirea Tinerilor din Județul Bistrița-Năsăud, 26 iulie 2018

În spiritul preocupărilor misionar-pastorale pentru educaţia şi viitorul tinerilor, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Municipiului Bistrița și Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Bistrița, Năsăud și Beclean, organizează în Bistriţa, în data de 26 iulie, Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Județul Bistrița-Năsăud, sub genericul ”Valori Creștine în An Centenar- Uniți în Credință”.

În demersul nostru, am considerat că afirmațiile d-lui Președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, pot constitui un reper în sărbătoarea Anului Centenar. Domnia sa spunea că: ”Centenarul Marii Uniri este un prilej de rememorare pentru că istoria întotdeauna face parte din viaţă. Istoria nu este trecut. Este viaţa noastră. Ar trebui ca la 100 de ani să ne adunăm energiile şi să învăţăm din exemplul marilor bărbaţi care au făcut Unirea, să construim şi noi ceva. Şi să creăm o generaţie de tineri care să ducă mai departe acel mesaj “România nu are 100 de ani”. România are 1000 de ani, dar noi avem 100 de ani de când ne-am strâns la un loc într-un stat. Şi un popor care are un stat, e un popor viabil, un popor energic un popor care îşi poate pregăti viitorul. Centenarul ar putea fi pentru noi, nu un prilej de a privi spre trecut ci de a ne îndrepta cu încredere spre viitor”. (Centenarul meu- Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române).

Astfel, la acest eveniment ne propunem să organizăm un program pentru aproximativ 300 de tineri din întregul județ, care vor participa la activități educative și culturale în cadrul unei întâlniri pliate pe semnificația Centenarului Marii Uniri.

Programul întâlnirii: ora 9:30- sosirea tinerilor participanți la Biserica de la Coroana iar de la ora 10:00 se va intona Imnul Național, urmat de slujba de Te Deum în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI și a oficialităților locale și județene. De la ora 11:00 va avea loc conferința pe tema Centenarului Marii Uniri în Aula Extensiei Universității Babeș-Bolyai, susținută de către istoricul de artă, Vasile Duda. Începând cu ora 13:00 vor avea loc discuții/workshopuri, 18 persoane/grupă, coordonați de către un preot, profesor de istorie și de religie la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”. În cadrul acestei secțiuni tinerii participanți vor interacționa cu coordonatorii de grup și vor avea posibilitatea să-și exprime liber punctul de vedere în legătură cu promovarea valorilor creștine.

După terminarea grupurilor de discuții va avea loc servirea prânzului, iar de la ora 15:30 ne vom prinde cu toții în horă- Hora Unirii. Evenimentul va continua cu un spectacol folcloric și de muzică folk la Centrul Cultural Dacia susținut de către Orchestra Profesionistă ”Dor Românesc” sub bagheta mai tânărului dirijor Horațiu Cigu, Grupul vocal al Liceului de Muzică ”Tudor Jarda” coordonat de către prof. Cristina Bălan și Trupa Big City din Beclean. Iar de la ora 20:00 participanții vor avea posibilitatea să participe la Festivalul Internațional de Folclor „Nunta Zamfirei” (Folclorul românesc și folclorul etniilor din România, Ansamblul etniei grecești – Brașov, Ansamblul etniei maghiare – Voievodeni – Mureș, Ansamblul etniei săsești- Bistrița, Ansamblul etniei ucrainene – Suceava, Ansamblul profesionist „Plăieșii” – Republica Moldova, Ansamblul profesionist „Mureșul” Târgu-Mureș, Prezintă: Cătălin Măruță)

Această întâlnire se înscrie în seria de manifestări dedicate Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Pr. Tudor Mudure

Inspector de tineret pe județul Bistrița-Năsăud