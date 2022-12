Integrala „Nicolae Steinhardt”, prezentată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

La Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, joi, 8 decembrie 2022, a fost prezentată Integrala „Nicolae Steinhardt”, care cuprinde 22 de volume, apărute în seria de autor editată de Polirom şi Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia. Opera completă a fost concretizată anul acesta, în contextul împlinirii a 110 ani de la naşterea monahului de la Rohia și a 33 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Evenimentul a avut loc de la ora 17:00, în aula instituției de învățământ teologic din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, în prezența a trei ierarhi și a unui public numeros.

Personalitatea monahului Nicolae Steinhardt, viața sa înainte și după convertire, precum și opera, activitatea publicistică și Integrala „Nicolae Steinhardt” au fost prezentate de:

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului;

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului;

Prof. univ. dr. Virgil Ciomoș – cadru universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca;

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;

Arhim. dr. Macarie Motogna- starețul Mănăstirii „Sfânta Ana” de la Rohia;

Conf. univ. dr. Florian Roatiș – cadru universitar la Facultatea de Litere, Centrul Universitar de Nord, Baia Mare;

Adrian Popescu – poet, prozator și eseist.

Manifestarea culturală a fost prezentată și moderată de părintele prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul de departament al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La eveniment au fost prezenți studenți și cadre universitare, clerici, oameni de cultură și alți invitați, în frunte cu Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

La finalul serii, pentru implicarea activă în cadrul proiectelor Fundației „Nicolae Steinhardt”, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a conferit părintelui prof. univ. dr. Ioan Chirilă și domnului prof. univ. dr. Virgil Ciomoș Ordinul „Crucea Nicolae Steinhardt” și Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt”, iar domnului prof. dr. Adrian Mureșan i-a acordat Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt”.

Prezentarea Integralei „Nicolae Steinhardt” se încadrează în suita de evenimente organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu prilejul Săptămânii Facultății, în colaborarea cu Editura Polirom, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia și Fundația „Nicolae Steinhardt”.

Săptămâna Facultăţii

În perioada 5-9 decembrie, instituția de învățământ teologic clujean organizează mai multe evenimente culturale și religioase, sub egida „Săptămâna Facultăţii”, cu ocazia hramului paraclisului şi a comemorării ocrotitorului campusului teologic, Episcopul Nicolae Ivan. Astfel, au loc conferințe, lansări de carte, expoziții de artă, precum și acțiunea de împodobire a bradului și a sediului facultății, cu decorațiuni handmade – confecționate de studenții de la specializarea Artă Sacră.

Marți, 5 decembrie, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae, în paraclisul facultății, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de părinți profesori și diaconi, cu prilejul hramului paraclisului și al Campusului Universitar „Nicolae Ivan”, unde facultatea își desfășoară activitatea.

Despre Integrala „Nicolae Steinhardt” și autor

Integrala operelor steinhardtiene, cuprinzând 22 de volume, apărute în seria de autor editată de Polirom şi Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, se deschide în anul 2008, cu volumele „Dăruind vei dobândi”, „În genul… tinerilor”, „Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional,” „Jurnalul fericirii” și „Articole burgheze”. Urmează „Primejdia mărturisirii. Convorbirile de la Rohia” (2009), „Între viață și cărți” (2010), „Escale în timp și spațiu” (2010), „Geo Bogza” (2011), „Eseu despre o concepție catolică asupra iudaismului” (2011), „Critica la persoana întâi” (2011), „Incertitudini literare” (2012), „Monologul polifonic” (2012), „Prin alții spre sine” (2012), care este și ultimul volum antum al lui N. Steinhardt.

În 2012, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea monahului Nicolae, Polirom a editat o variantă inedită a „Jurnalului fericirii” după manuscrisul aflat la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia: „Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia”. Mai apar „Călătoria unui fiu risipitor” (2013), „Drumul către isihie” (2014), „Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan și Nicolae Băciuț” (2015), „Varia. Volumul I” (2019) și „Varia. Volumul II” (2020).

Ultimele două volume din Integrala N. Steinhardt cuprind corespondenţa acestuia, „Corespondență. Volumul I” (2021) și „Corespondență. Volumul II” (2022) și „ne oferă căi de acces spre celelalte scrieri ale sale, deschid pentru cititor ușa atelierului de creație al autorului, sunt în legătură cu respectivele scrieri, mai ales cu Jurnalul fericirii (ambele variante), pe care îl escortează, îl flanchează și nu de puține ori îl completează (logic, de vreme ce Jurnalul… se oprește în 1972).” (George Ardeleanu)

Nicolae Steinhardt s-a născut la București în data de 29 iulie 1912. Și-a făcut debutul publicistic foarte de timpuriu în revista Liceului „Spiru Haret”. Și-a luat Bacalaureatul în 1929 și a frecventat cenaclul „Sburătorul”, iar în 1932 și-a luat licența în Drept. În 1934 a început să colaboreze la Revista burgheză și a publicat sub pseudonimul Antisthius volumul parodic „În genul… tinerilor”. În anul 1936 a obținut titlul de doctor în Drept. În 1935 și 1937 a publicat împreună cu Emanuel Neuman studiile „Essai sur une conception catholique du Judaïsme și Illusions et réalités juives”. A colaborat la Libertatea și la Revista Fundațiilor Regale. După război, a publicat pentru scurtă vreme în Universul literar, Victoria, Tribuna poporului și, din nou, Revista Fundațiilor Regale. A refuzat să colaboreze cu noul regim. Astfel, în 1960 a fost anchetat, apoi condamnat în „lotul Noica-Pillat” la 12 ani de muncă silnică. A trecut prin închisorile Jilava (unde a fost botezat de părintele Mina Dobzeu), Gherla și Aiud. Eliberat în august 1964, a revenit după câțiva ani în lumea literară prin traduceri, medalioane, cronici etc. A publicat volume de eseuri și de critică foarte bine primite, deși unele au fost puternic cenzurate. În 1972 a terminat prima versiune a capodoperei sale, „Jurnalul fericirii”.

Între anii 1973-1979 a cercetat periodic Mănăstirea Rohia din județul Maramureș, iar în 16 august 1980 a devenit monah la această mănăstire, rămânând activ pe terenul eseisticii și al criticii. La 30 martie 1989, a trecut la Domnul și a fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, iar chilia unde s-a nevoit „monahul Delarohia” păstrează vie amintirea cărturarului Nicolae Steinhardt.

