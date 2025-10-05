„Interesul superior al copilului reflectă dinamica societății” | interviu cu av. Flavia Barbur

Anul 2025 a fost proclamat Anul Copilului în România. De aceea, emisiunea Dialoguri și-a propus o incursiune într-un domeniu complex și sensibil – cel al dreptului familiei, unde justiția se întâlnește cu empatia și echilibrul. Demersul nostru

Invitata noastră a fost doamna avocat Flavia Barbur, specialist în dreptul familiei și lector în cadrul Institutului de Pregătire și Perfecționare a Avocaților.

Am vorbit despre interesul superior al copilului, despre custodie, autoritate părintească, mediere și despre provocările pe care le aduce era digitală în protejarea minorilor, mai ales din perspectiva protecției datelor cu caracter personal ale minorilor.

Este un dialog despre responsabilitate, discernământ și iubirea părintească privită prin prisma legii – o discuție care ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă a proteja, cu adevărat, copilul.

Doamna avocat Flavia Barbur ne-a oferit o perspectivă lucidă, dar și profund umană, asupra provocărilor pe care le ridică viața de familie în fața legii și a conștiinței. Am vorbit despre echilibrul dintre drepturi și îndatoriri, despre rolul părinților, dar și despre nevoia ca fiecare copil să fie ascultat, protejat și iubit. Rămâne o concluzie esențială: dincolo de litera legii, adevărata justiție se face cu inimă, nu doar cu mintea.