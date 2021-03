(interviu) Școala „Sfântul Stelian”, din toamnă la Bistrița

La Bistrița se pregătește prima clasă de elevi ai școlii „Sfântul Stelian”. Procedura de autorizare a debutat în această perioadă, iar din toamnă 20 de copii vor fi primii elevi ai acestei școli aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Felacului și Clujului. Într-un interviu acordat pentru Radio Renașterea, preotul Tudor Mudure, managerul școlii „Sfântul Stelian” din Bistrița, a vorbit despre importanța unei astfel de școli pentru comunitate, procedura de înscriere și planuri de viitor.

Școala Primară „Sfântul Stelian” de la Bistrița este unul dintre proiectele cele mai noi ale Arhiepiscopiei Clujului. Cum l-ați descrie bistrițenilor?

Dacă ne raportăm la acest proiect educațional pentru județul Bistrița-Năsăud e vorba de o noutate, însă acesta vine ca o continuare firească a demersului programului after-school inițiat în anul școlar 2014-2015 de către Arhiepiscopia noastră. Atunci, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI și de dl. consilier Sorin Câlea am gândit un plan de viitor pentru ramura educațională la Bistrița, înființarea unei școli patronate de către Arhiepiscopia noastră. Am intenționat să ducem mai departe acest proiect educațional și să îl dezvoltăm, iar acum am ajuns în stadiul în care am depus documentația pentru autorizarea acestei școli. Și cum nimic nu este întâmplător, școala noastră va purta numele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine, dar și sfântul care i-a povățuit îndeaproape pe copiii care au beneficiat de programul after-school de la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Bistrița, timp de 5 ani.

Cultura organizațională a Școlii Primare „Sfântul Stelian” Bistrița se construiește în jurul ideii de implicare într-un demers care încurajează și susține credința, respectul, colaborarea, determinarea, empatia, creativitatea, receptivitatea la nou. Exersate de cadrele didactice și de personalul școlii, acestea vor fi împărtășite, prin puterea exemplului, și de către elevi. Dorința noastră este să creăm în școală un climat de lucru stimulativ, care să asigure atât calitatea actului educațional, cât și motivația învățării, în contextul unei relaționări bazate pe valorile creștine.

De asemenea, Școala Primară ”Sfântul Stelian” Bistrița își propune să își fundamenteze activitatea și pe următoarele valori:

Siguranță – a te dezvolta armonios într-un mediu în care primează stabilitatea și moralitatea

Tradiție – a păstra valorile societății creștine

Educație – a deveni om prin învățare și prin cunoaștere

Libertate – a încuraja exprimarea demnă a convingerilor personale

Integritate – a încuraja apartenența la identitatea creștină și a promova onestitatea

Armonie – a îmbina cunoașterea prin explorare, descoperire și imaginație

Nădejde – a ajunge la „bucuria nădejdii” prin „calea virtuților” (Sf. Isaac Sirul)

Școala Primară „Sfântul Stelian” va contribui la susținerea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor educaționale în Bistrița, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor identificate printr-un proces didactic axat pe calitate și asigurarea dezvoltării personale armonioase a copiilor.

Cui se adresează acest proiect educațional și prin ce se diferențiază de învățământul de stat?

Școala se adresează tuturor bistrițenilor!

Şcoala Primară „Sfântul Stelian” Bistrița implementează curriculumul naţional aprobat prin ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar.

Schema orară oferă o imagine a modului de implementare a curriculumului național în școala noastră. Pe lângă disciplinele de studiu obligatorii, cuprinse în planul-cadru, există, ca propuneri pentru disciplina opțională, Liturghia prin ochi de copil sau ­­­Învățăm, cântăm și participăm la Sfânta Liturghie, discipline ofertate la nivelul municipiului Bistrița doar în școala noastră. La solicitarea părinților, acest opțional ajută copiii în dezvoltarea armonioasă, inclusiv din punct de vedere emoțional, social și cognitiv.

Programul extracurricular al școlii are o consistentă componentă moral – creștină. Elevii, însoțiți de învățătoare, vor avea zilnic un moment pentru rugăciunea de dimineață și, de asemenea, pot participa la slujbele religioase desfășurate de sărbători în biserica ortodoxă din apropierea școlii dar și cu posibilitatea de a participa o dată pe săptămână la Sfânta Liturghie. De asemenea, elevii școlii vor beneficia de ateliere de lucru și activități educative cu teme diverse: Biblia pentru copii, Pictură pe sticlă, Pictură chineză, Baschetul – un sport de echipă dar și posibilitatea de a participa în taberele și școlile de vară organizate de către asociațiile de tineret din județul nostru, etc. Paleta de activități extrașcolare propuse pentru elevi – în condițiile în care situația epidemiologică permite – mai cuprinde excursii tematice, drumeţii, vizite, serbări cu prilejul sărbătorilor religioase, acţiuni de voluntariat.

Care sunt modalitățile de înscriere?

Fiind în proces de autorizare, deocamdată înscrierile se fac pe agenda personală iar după finalizarea procedurii de autorizare (estimată la sfârșitul lunii mai), copiii vor fi înregistrați conform procedurii. Dar pentru mai multe detalii este recomandat să fim contactați de către părinți.

În ceea ce privește aspectul financiar, a fost decisă o taxă modică de 400 lei/lună (4.800 lei/an) pentru programul scurt (care va acoperi parțial salariile personalului implicat/chiria și alte cheltuieli aferente) iar pentru programul after-school 350 lei/lună, din care 200 lei este contravaloarea mesei de prânz.

Ce ne puteți spune de baza materială?

Cel puțin în primul an școlar ne vom desfășura activitatea în incinta Liceului de Muzică ”Tudor Jarda”, unde a fost închiriată o sală de clasă și un birou administrativ. Ținând cont că ne aflăm într-o clădire recent reabilitată, condițiile respectă în totalitate reglementările în vigoare, atât din punct de sanitar/logistic/tehnologic dar și de siguranță a copiilor.

Care sunt planurile de viitor cu privire la Școala „Sfântul Stelian”?

În primul rând să reușim autorizarea ciclul primar. Apoi, continuarea studiilor în spațiul propriu, achiziționat pe strada Alexandru Odobescu nr. 4. De-a lungul timpului, cladirea monument istoric a gazduit Liceul de Muzică din oraș, iar în prezent se află în proces de reabilitare totală, pentru crearea unui spațiu educațional la standarde europene. Acesta va cuprinde: săli de clasă, teren de sport, capelă, ateliere de lucru, bibliotecă/CDI, sală multifuncțională, sală de mese, (care va deservi, în afară de servirea prânzului pentru elevii școlii noastre, și un alt proiect social al Centrului social-educativ ”Grigore Pletosu”) etc.

În final, ne dorim să autorizăm ciclul gimnaziul și liceeal dar și înființarea unei grădinițe.