Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l | Sfântul Isaac Sirul

Sfântul Isaac Sirul:
„Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l. Şi dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă-l măcar şi nu-l ruşina.”
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Postul este medicament. Şi dacă medicamentul este de mii de ori folositor, adeseori se face inutil şi chiar păgubitor datorită lipsei de experienţă a celui care îl foloseşte. Pentru că trebuie să ştim şi timpul în care îl folosim şi...
Sfântul Serafim de Sarov: „Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puțin; și nu numai în a mânca o dată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este postitorul care așteaptă până la ceasul mesei ca atunci să se dedea mâncatului cu nesaț atât cu trupul, cât și cu...
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul: „Toate cărțile patristice vorbesc despre post. Să fie mai simple mâncărurile noastre. Să nu ne îngrijim așa de mult de ele. Nu mâncarea, nu traiul bun asigură sănătatea, ci viața sfântă, viața lui Hristos.”
Maica Gavrilia Papaiannis: „Postul te face să uiți de trupul tău: "Ce vom mânca? Ce vom bea?". Astfel, atunci când nu dai atenție corpului, îți îndrepți atenția către suflet.
Sfântul Liviu-Galaction de la Cluj: „Prin practica lui sinceră, mii și milioane de creștini și-au înălţat viaţa, ajungând să se bucure de fericirea libertăţii creștine cu Dumnezeu. Postul adevărat îmbunează pe om, creează o atmosferă de pace în jurul său, îl pune în...
Patriarhul Daniel: „Postul adevărat trebuie să fie unit cu smerenia și cu bucuria, spre a fi o lucrare interioară, intimă, sufletească, de comuniune personală a omului cu Dumnezeu Care vede tainic și tăcut sufletul și faptele omului credincios și jertfelnic, rugător...