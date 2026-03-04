Radio Renașterea

Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l | Sfântul Isaac Sirul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Isaac Sirul:

„Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l. Şi dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă-l măcar şi nu-l ruşina.”

