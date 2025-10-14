„Între visare și destin” – recital cameral cu Octavian Lup și Daria Tudor, în Amfiteatrul „Cornel Țăranu” al ANMGD Cluj-Napoca

Joi, 16 octombrie 2025, de la ora 19:00, Amfiteatrul „Cornel Țăranu” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca va găzdui recitalul cameral „Între visare și destin”, susținut de violoncelistul Octavian Lup și pianista Daria Tudor. Programul serii reunește lucrări din creația compozitorilor Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Serghei Rahmaninov și Dmitri Șostakovici, într-un dialog muzical rafinat între visare, emoție și destin. Cei doi artiști, apreciați pe scenele internaționale pentru sensibilitatea și expresivitatea interpretărilor lor, oferă publicului clujean o seară de muzică de cameră de înaltă ținută, în care se împletesc profunzimea clasică și energia tinerelor generații.

Evenimentul face parte din Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 58-a, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe entertix.ro și myticket.ro, de la Agenția de Bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sau direct de la locație, înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.