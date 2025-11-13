Primaria Cluj-Napoca și CTP Cluj-Napoca anunță introducerea Liniei 12 în rețeua de transport public clujean, care va asigura conectarea directă între cartierul Mărăști (de la Podul IRA), cartierul Între Lacuri (prin strada Aurel Vlaicu), str. Fabricii și zona industrială B-dul Muncii. Implementarea acestei linii are ca scop creșterea gradului de mobilitate a locuitorilor din cartierul Mărăști și Între Lacuri către obiectivele economice și industriale din zona B-dul Muncii, prin acces rapid și comod, fără transbordări. Se reduce astfel timpul de deplasare între zonele rezidențiale și industriale, facilitând călătoriile zilnice.

Traseul cu stațiile aferente este următorul:

Tur: str. Aurel Vlaicu (stațiile: Expo Transilvania, Aurel Vlaicu, Arte Plastice), str. Fabricii (stațiile: Mareșal A. Averescu, Bobâlnei Est, Terapia Est), B-dul Muncii (stațiile: Terapia Sud, Sinterom Sud, Sieta, Termorom Sud), bucla de întoarcere ERS CUG.

Retur : B-dul Muncii (stațiile: ERS CUG Nord, Termorom Nord, Sinterom Nord, Terapia Nord), str. Fabricii ( stațiile: Terapia Vest, Bobâlnei Vest, Fabricii), str. Aurel Vlaicu (stațiile: Mareșal C. Prezan, Siretului, Pod Someșeni).

Programul de circulație poate fi consultat pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația Tranzy.