Întrunirea anuală metodică și de specialitate a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne | Cluj-Napoca, 2025

În perioada 6 – 8 octombrie 2025, municipiul Cluj-Napoca găzduiește Întrunirea anuală metodică și de specialitate a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne.

Evenimentul a debutat luni, 6 octombrie, după slujba Vecerniei, în Catedrala Mitropolitană, unde preoții participanți s-au întâlnit cu ierarhii clujeni, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

La sfârșitul slujbei, în semn de recunoaștere a meritelor avute în consolidarea legăturilor dintre Biserică și Ministerul Afacerilor Interne și pentru facilitarea dialogului dintre Secția de Asistență Religioasă și conducerea acestei instituții, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni directorului general adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, chestor principal de poliție Valentin Minoiu. Totodată, preoții militari prezenți au primit din partea ierarhului Diplome de aleasă cinstire.

Marți, 7 octombrie, începând cu ora 8:00, în Capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de mai mulți preoți, avându-l în frunte pe vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, părintele Dumitru Boca.

Acesta a adresat și un cuvânt de bun-venit, subliinind importanța colaborării dintre structurile de apărare și securitate națională ale țării și cultele religioase.

Apoi, de la ora 10:00, în Aula Facultății, preoții prezenți, atât din Ministerul Afacerilor Interne, cât si preoți militari și misionari care slujesc în alte structuri din sistemul de apărare și securitate națională, precum Ministerul Apărării Naționale și Administrația Națională a Penitenciarelor, alături de ceilalți invitați oficiali din aceste structuri, au luat parte la o conferință susținută de părintele profesor Ioan Chirilă, cadru universitar la catedra de Vechiul Testament a Facultății de Teologie Ortodoxă.

În debutul conferinței, au luat cuvântul delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță, directorul general adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, chestor principal de poliție Valentin Minoiu și șeful Secției de Asistență Religioasă a Ministerului Afacerilor Interne, preotul militar Felix-Iulian Radu.

La finalul conferinței, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată, pentru devotamentul și implicarea dovedite în cultivarea valorilor morale și spirituale, preoții militari din structurile Ministerului Afacerilor Interne au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel câte o Diplomă cu medalie a Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Ediția din acest an, desfășurată în perioada 6-8 octombrie, are ca gazdă organizatorică Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, prin atenta coordonare a inspectorului-șef al acestei instituții, colonel Sebastian Florin Clițan și a preotului militar al Inspectoratului, părintele Radu Procopie Cotuțiu.

De asemenea, toate unitățile, instituțiile și structurile teritoriale aflate în subordinea, în coordonarea sau în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și în cel al Ministerului Apărării Naționale, au fost reprezentate la cel mai înalt nivel, alături de delegați ai autorităților locale – Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și Instituția Prefectului.

Întrunirea anuală si conferințele susținute au oferit participanților un cadru de meditație teologică și profesională asupra rostului preotului militar ca păstrător al credinței, al valorilor morale și al demnității umane în slujba aproapelui și a neamului românesc.

Text: Dragoș Stroian

Foto: Preot Emanuel Cășvean | Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu”, Florești