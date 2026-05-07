Întrunirea Comisiei pentru Statut și regulamente | București 2026

Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din București a găzduit astăzi, 7 mai 2026, ședința de lucru a Comisiei pentru Statut și regulamente a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În calitate de membru, la ședință a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ședința de lucru a acestei comisii a avut în vedere înnoirea sau actualizarea Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, a Regulamentului Corpurilor de Control Financiar și de Audit Intern ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și a Regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească.

În deschiderea lucrărilor, după rugăciunea de început, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat rolul activității acestei comisii și importanța fidelității regulamentelor bisericești față de tradiția canonică a Bisericii Ortodoxe, ținându-se cont, totodată, de contextul istoric în care ne aflăm:

„Ședința de lucru a Comisiei pentru Statut și regulamente are o lucrare foarte importantă din punctul de vedere al vieții Bisericii, una necesară și responsabilă. Orice instituție își actualizează din când în când legislația și modul de exprimare. În primul rând, trebuie să verificăm fidelitatea Bisericii noastre autocefale față de textul Sfintei Scripturi și de textele Sfinților Părinți. În cazul de față, când e vorba de regulamente, vorbim de fidelitatea față de tradiția patristică referitoare la canoanele Bisericii. Canoanele sunt reguli pastorale ce se deosebesc de dogme, care sunt norme ale credinței. De aceea, uneori se vede că există canoane care par că se contrazic, însă cele noi nu sunt formulate pentru a le contrazice pe cele vechi. Regulile pastorale diferă uneori pentru că sunt situații istorice diferite. Din acest punct de vedere, întotdeauna textul sacru al Sfintei Scripturi și textele scrierilor patristice referitoare la dogme și la canoane trebuie legate de contextul istoric în care ne aflăm. Ca ierarhi, avem o dublă responsabilitate, aceea de a fi fideli textelor Scripturii și Sfinților Părinți și, în același timp, responsabili pentru contextul istoric în care ne aflăm. E foarte necesară această corelare. Altfel, această actualizare poate fi o autosecularizare, luându-ne după veacul în care trăim, și nu mai suntem păstori de suflete pentru mântuire, ci angajați. Din acest punct de vedere, există în tradiția sinodală românească o actualizare sau înnoire a regulamentelor, pentru că avem responsabilitatea ca toți clericii și credincioșii încredințați nouă, ierarhilor, spre păstorire să poată înțelege cât mai bine teologia Bisericii și practica vieții creștine. Punctul esențial al oricărei înțelegeri pastorale este unul singur: mântuirea credincioșilor. Noi nu suntem păstori doar pentru a susține o instituție ca toate celelalte, ci pentru a-i îndruma pe clericii și credincioșii încredințați nouă spre Împărăția lui Dumnezeu”.

În continuare, Preafericirea Sa a vorbit despre procesul de actualizare a acestor regulamente care se va încheia cu aprobarea lor de către Sfântul Sinod:

„Regulamentele pe care le vom actualiza în aceste zile și pe care le vom trimite apoi pentru aprobare Sfântului Sinod privesc disciplina clerului, disciplina financiară și disciplina pictorilor. Biserica Ortodoxă Română este singura care are o școală de pictură bisericească formată din peste 300 de pictori de diferite categorii și este singura care mai păstrează tradiția picturii în tehnica frescă. Acest lucru arată că avem o tradiție bizantină foarte vie, iar în ultimii ani am redescoperit și tradiția bizantină a mozaicului. De asemenea, trebuie actualizat regulamentul pentru disciplină, inclusiv a ierarhilor, nu doar a preoților, diaconilor și cântăreților, dar și Regulamentul Corpurilor de Control Financiar și de Audit Intern. În aceste două zile, cele trei regulamente vor fi actualizate, iar mai întâi se va prezenta câte un referat despre modul în care s-a lucrat până acum, anume prin consultări multiple. Textul fiecărui regulament a fost trimis Sinoadelor mitropolitane pentru a fi făcute propuneri, amendamente și completări, dar și membrilor Comisiei pentru Statut și regulamente. Avem acum forma finală pe care o analizăm înainte de a fi trimisă spre aprobare la viitoarea ședință a Sfântului Sinod. Mulțumim celor care au adus completări, Sinoadelor mitropolitane și membrilor comisiei, care și-au exprimat anterior puncte de vedere pentru a câștiga timp. Este foarte important să avem o actualizare a acestor regulamente și deținem deja o experiență, pe baza regulamentelor de până acum, care ne ajută să îmbunătățim textele. Regulamentele trebuie să fie conforme cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Statutul este explicitat prin regulamente, iar acolo unde regulamentele nu sunt clare sau sunt insuficient de cuprinzătoare, sunt aduse completări prin ședințele de lucru ale Sfântului Sinod. Așadar, actualizarea este foarte importantă, inclusiv în privința limbajului. Se constată adesea că avem unele forme de exprimare arhaice care pot fi îmbunătățite. (…) Este foarte important să avem ca scop nu doar un simplu exercițiu filologic, ci ajutorarea clerului și credincioșilor să trăiască mai profund credința ortodoxă aplicată în realitatea zilelor noastre. Este nevoie ca regulile acestea pastorale să fie înțelese mai bine, și de aceea am preferat ca la aceste regulamente de disciplină bisericească să avem note subliniare care fac trimitere la Sfânta Scriptură și la Canoanele Apostolice, ale Sinoadelor Ecumenice, ale Sinoadelor locale și ale Sfinților Părinți”.

Ședința de lucru a Comisiei pentru Statut și regulamente va continua și în ziua de vineri, 8 mai.

Autor: Diac. Emilian Apostolescu / Ziarul Lumina

Foto credit: Mihnea Păduraru / Ziarul Lumina