„Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” invitată Lect. univ. dr. Laura Zăvăleanu

de | feb. 6, 2026

Radio Renașterea vă propune un dialog dedicat uneia dintre operele fundamentale ale literaturii române vechi: „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.”

Lect. univ. dr. Laura Zăvăleanu aduce în atenție valoarea spirituală, morală și culturală a acestui text de patrimoniu și evidențiază frumusețea expresiei, profunzimea mesajului și actualitatea temelor abordate.

Credința, responsabilitatea, dreptatea, discernământul precum și raportarea omului la putere și comunitate sunt analizate ca repere fundamentale, valabile dincolo de epoca medievală.

Totodată, dialogul se constituie și într-o pledoarie amplă pentru cauza literaturii române vechi și pentru necesitatea redescoperirii și studierii acesteia, ca parte fundamentală a identității culturale și spirituale românești.

Textul lui Neagoe Basarab este prezentat ca o scriere vie, capabilă să ofere sens, orientare și criterii de reflecție pentru omul contemporan.

Vă invităm să ascultați acest dialog și să descoperiți frumusețea literaturii române vechi, precum și forța ei de a rămâne mereu actuală prin valorile perene și sensurile esențiale pe care le oferă.

