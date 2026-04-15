Teologie și spiritualitate ortodoxă

Învierea Domnului învierea noastră

apr. 15, 2026

În cateheza la Învierea Domnului, rostită în Sfânta Mănăstire Ormylia (28 aprilie 1979), Părintele Emilianos Simonopetritul răspunde la întrebarea: ce înseamnă pentru noi, credincioșii, învierea Domnului? Și zice: „Străbatem Săptămâna Luminată, iar bucuria, datorită învierii Domnului, umple inimile noastre. Prin învierea lui Hristos este câștigat trofeul permanent al inimilor noastre: oamenii dobândesc puterea definitivă să învieze. Hristos a înviat, ca să ne aducă aminte că și propria noastră înviere trece prin mormânt.”

Praznicul Învierii Domnului nu este doar amintirea unui eveniment din trecut, ci izvorul viu al bucuriei și al speranței noastre. Așa cum spune Părintele Emilianos, prin Învierea lui Hristos primim „puterea definitivă să înviem”, înțelegând că drumul fiecăruia trece prin „mormânt” (adică prin suferință și moarte), dar nu se oprește acolo, ci duce la viață nouă. Astfel, Învierea devine temelia bucuriei din Săptămâna Luminată și garanția propriei noastre învieri.

Grigore Constantin

Grigore Constantin s-a născut la 14 mai 1997, în Lunca Câlnicului, județul Brașov. A urmat Seminarul Teologic „Dumitru Stăniloae” din Brașov între anii 2012-2016, continuându-și studiile la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, unde a absolvit în 2020. În perioada 2020-2022, a urmat un master în Teologie istorică la aceeași instituție. În prezent, își continuă formarea academică printr-un program de master în Filosofie Antică și Medievală la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Catehism. ABC-ul credinței | Despre Învierea Domnului

În aceste momente de mare taină gândul ne este la Mântuitorul Iisus Hristos care a răbdat pentru noi suferință și moarte pe cruce dar a și înviat ca pe noi să ne elibereze din chingile păcatului și ale morții. Învierea lui Hristos este cel mai important eveniment...

Ev. Ioan 20; 19-23 „Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa....

Despre slujirea preoțească vom vorbi în această emisiune. Cunoaștem cele trei trepte ale preoției consacrate prin hiroronie: cea de episcop, cea de preot și cea de diacon. Prin aceste trepte noi identificăm clerul superior. Există însă și un cler inferior în Biserică,...

