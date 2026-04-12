Învierea Domnului la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca

În noaptea Învierii Domnului, 12 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Schimbarea la Față” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, de la ora 23:30, în biserica parohială, Preasfinția Sa a oficiat Canonul Sâmbetei celei Mari, Utrenia Învierii, precum și Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în frunte cu pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

La începutul slujbei Învierii, ierarhul a rostit de trei ori chemarea „Veniți să luați lumină!”, oferind Sfânta Lumină a Învierii Domnului părinților slujitori, precum și credincioșilor prezenți, timp în care corul parohiei a cântat troparul „Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule”.

După citirea Sfintei Evanghelii de la Matei 28, 1-16 și săvârșirea rânduielii începutului pascal cu stihurile Învierii și cântarea „Hristos a înviat!”, Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul a citit Pastorala Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, la Praznicul Învierii Domnului din anul mântuirii 2026, intitulată „Bucuria Paștilor o aduc mama, bunica și căldura căminului părintesc”.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de arhid. prof. dr. Daniel Frumos.

La finalul Sfintei Liturghii, conform tradiției, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a binecuvântat coșurile cu bucate aduse de credincioși. Totodată, ierarhul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc, iar în semn de binecuvântare și apropiere sufletească, a oferit credincioșilor iconițe cu Învierea Domnului.

Text: Marian Șomlea

Foto: Sebasian Suărășan