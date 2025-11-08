Învierea fiicei lui Iair (Duminica a XXIV-a după Rusalii) | Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction Munteanu de la Cluj

Viaţa creștină este strâns legată de cele trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea și iubirea. Cu cât ele viază mai intens într-un suflet, cu atât mai măreaţă se desfășoară viaţa creștină și invers: cu cât este mai puternică viaţa creștină, cu atât mai ușor se dezvoltă cele trei virtuţi amintite. În urma acestei constatări e necesar a ne gândi cât mai mult la crearea și îngrijirea unui teren prielnic dezvoltării lor.

În vederea ajungerii acestui scop, meditarea la o seamă de momente din viaţa Mântuitorului nostru ne este de un indiscutabil folos instructiv.

În acest mic tratat voi căuta a aprofunda un unic moment redat de evangheliști și anume „Învierea fiicei lui Iair”.

Trei evangheliști ne povestesc despre acest eveniment: Matei, credincios obiceiului său vorbește scurt și pe înţeles, Marcu și Luca ni-l înfăţișează cu mai multă precizie, mai cu seamă în antecedentele lui. Combinând diferitele trăsături redate de evangheliști, ajungem la o unitate armonică, care ni se înfăţișează astfel:

Să ne transpunem cu sufletul în Capernaum, pe malul lacului Ghenizaret; Mântuitorul tocmai a sosit cu o corăbioară din ţinutul de dincolo de lac. Debarcând, S-a oprit pe ţărm și stă de vorbă cu cei care L-au întâmpinat cu atâta dragoste și însufleţire. Deodată, în mulţime se observă o mișcare. O cărare se formează în mijloc, pe care pășește agale un bărbat cu înfăţișare distinsă, pe faţa căruia sunt brăzdate, însă, cutele unei adânci mâhniri. Cine este el? Pentru ce lumea îi face loc, ca să se poată apropia de Iisus?

Este tuturor cunoscut, este prepozitul [mai marele] sinagogii din Capernaum, este Iair, om cu vază în orașul său. Iată-l, în fine, ajuns! Cade la picioarele Mântuitorului, Îl salută după obiceiul orientalului care are în faţă o persoană distinsă, lipindu-și fruntea de pământ. Cu mișcări domoale, se ridică și-I stă faţă în faţă. Cea mai mare durere îi umple sufletul. Singurul său copil, o fetiţă de doisprezece ani, își trăia ultimele clipe ale vieţii pe patul suferinţelor. Soarele casei lui era să apună; steaua care luminează ceasurile întunecate în viaţa familială voia să se stingă.

Aici se hotărî tatăl îndurerat să apeleze la iubirea lui Iisus: căci El îi apărea ca singurul care mai putea avea posibilitatea de a-i ajuta. Credea în puterea Lui. Desigur, credinţa era numai în germen, imperfectă: nu credea încă în Iisus ca în unicul Fiu al lui Dumnezeu. Însă din toate câte auzise despre El, din câte văzuse, nu se îndoia că este trimis al lui Dumnezeu, în mâinile Căruia iubirea divină depuse o mare parte a puterii Lui.

Cu credinţa în puterea lui Iisus se lega și speranţa care-l îndemna să se roage. Felul cum își formulează rugămintea, are ceva înduioșător: „Doamne, fiica mea este în agonie; o, vino și pune-Ţi mâinile asupra ei, ca să fie sănătoasă și să rămână în viaţă!”.

Credinţa căpitanului [sutașului] păgân fu mai mare; căci acesta nu zise: „vino”, ci „Eu nu sunt demn ca Tu să intri sub acoperământul casei mele…”. Însă ca păgân, nu putea pretinde să-i vină Iisus în casă; păgânii și iudeii nu au nimic în comun. Iudeul Iair, după obiceiurile timpului, trebuia să fie mai îndrăzneţ. În orice caz, n-avem nici un motiv de a-i reproșa ceva lui Iair pentru credinţa lui. Căci Însuși Mântuitorul nu-i reproșă nimic, ci ascultându-i rugămintea, plecă împreună cu el. Ucenicii și mulţi din cei prezenţi I-au urmat.

În drum, Iisus vindecă o femeie, care era bolnavă tocmai de atâţia ani, câţi avea fiica lui Iair. Această minune întărește și mai mult credinţa bietului părinte.

Și totuși, mai avea să fie întărit în credinţă și speranţă: pentru aceea mai avea să treacă un greu examen. Căci, în timp ce Iisus vorbea cu femeia vindecată, veni un oarecare la prepozitul [mai marele] sinagogii și-i zise: „Fiica ta tocmai a murit; Domnul să nu se mai ostenească.” Această veste și în special cuvintele „Domnul să nu se mai ostenească”, îl loviră pe Iair ca un trăznet. Atâta timp cât mai sclipea o scânteie în cenușă mai putea spera să se aprindă flacăra, dacă și ultima scânteie s-a stins, zadarnic se mai suflă în foc. Cât timp viaţa a mai licărit în corp, nu-i permis să pierdem nădejdea că se poate reaprinde, o dată stinsă această licărire, este zadarnică orice speranţă. Dacă principiul vieţii a părăsit corpul, ni se face o imposibilitate de a le mai putea cineva lega din nou.

Faptice și este o imposibilitate pentru oameni, pentru orice putere naturală. Niciun om, orice putere naturală, fie oricât de mare, nu-i capabilă să reînsufleţească un corp mort. Însă ceea ce nu pot face oamenii, poate face stăpânul vieţii și al morţii. Și acest stăpân rosti către Iair următoarele cuvinte pline de mângâiere: „Nu te teme, crede numai, și fiica ta va trăi!”. Bine să ne gândim: cum a putut Iisus spune aceste cuvinte tatălui greu încercat, cum a putut să-i pretindă atâta credinţă, dacă n-ar fi fost sigur de ceea ce avea să se întâmple? Și cum ar fi putut fi sigur că cuvintele Sale de mângâiere faptice se vor adeveri, dacă n-ar fi fost Fiul lui Dumnezeu? Conștiinţa valorii și puterii Lui Îl îndeamnă să pretindă de la Iair suprema credinţă. Iair avu această credinţă: cuvintele lui Iisus „Nu te teme; crede numai, și fiica ta va trăi!”, le luă în serios. Și cum ar fi putut lua în serios cuvintele Lui de mângâiere, dacă n-ar fi fost convins de puterea Lui supraomenească? În fine, Iisus a ajuns la casa lui Iair. Intră înăuntru, nelăsând să-L însoţească decât trei din ucenici și părinţii moartei. În casă găsi pe bocitori. Nici chiar cei mai săraci nu se lipseau la astfel de ocazii de bocitori anume plătiţi. Unii cântau din fluiere, iar femeile în special își loveau pieptul și rosteau anumite bocete, potrivite celui mort, în cazul de faţă cuvintele: „O, tu, frumuseţe a tinereţii, tu care ești ruptă atât de timpuriu de părinţii tăi, etc.” ori altele asemănătoare. Toate acestea însă erau lipsite de suflet, de acea simţire adâncă în care să pulseze durerea.

Iisus, într-o clipă, pătrunse în sufletele celor prezenţi și fiindcă nu mai încetau a se văicări, le zise: „Pentru ce plângeţi? Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme numai!”. În ochii Aceluia care venise s-o trezească, moartea părea un somn, însă pentru cei neînţelegători sensul adânc al cuvintelor Lui rămase ascuns. Fără teamă Îi răspunseră doar cu un râset ironic.

Pentru noi râsul lor e un semn plin de înţeles. L-au râs și ironizat, fiind siguri că fata e moartă. Mântuitorul nu avea nevoie de ei, larma [gălăgia] pe care o făceau conturba divina Lui acţiune. Nu voia nicidecum să fie admirat, astfel că dădu ordin ca toţi să părăsească încăperea, în afară de părinţii copilei și cei trei ucenici ai Săi.

Peste câteva clipe Iisus e lângă patul celei neînsufleţite. Stau faţă-n faţă maiestatea morţii cu strălucita Maiestate a vieţii.

Maiestatea morţii a răpit o viaţă plină de tinereţe, cu toate tânguielile părinţilor, a smuls un fruct din pomul vieţii care abia ieșise din floare, a închis ochii zâmbitori și gura care atât de drăgălaș rostea cuvintele „tată” și „mamă”. Iisus sta tăcut privind la acea fragedă jertfă a morţii. Asupra Lui erau îndreptaţi ochii plini de lacrimi ai mamei.

Deodată, în liniștea de mormânt, o mișcare ușoară făcu să bată inimile mai cu putere, viaţa personificată apucă mâna rece și ţeapănă a moartei și un glas ca din alte lumi, umplu golul cu sonoritatea cuvintelor: „Talitha kumi!” – [fecioară scoală-te!] (Mc. 5, 41). Și minune, îndată moartea pieri înfricoșată, scăpându-i din braţe prada. Sufletul fecioarei se reîntoarse în corpul inert și rece. De unde veni? Unde fusese? Nimeni nu o poate spune. Aici cercetările și știinţa omenească sunt neputincioase. Numai atât putem ști: el se despărţise de corp; deci veni din acea lume din care sufletul nu mai poate apuca pe drumul lumii noastre, fără a fi condus de Dumnezeu. Iisus Fiul lui Dumnezeu l-a readus și împreună cu el viaţa și nu numai viaţa ci și momentana și completa însănătoșire.

„Fecioara se sculă și ceru de mâncare”, ea trăia, era perfect sănătoasă.

Mare fu efectul minunii. Înainte de toate, părinţii fecioarei au rămas înmărmuriţi. Credinţa lor în Iisus a ajuns acum la cele mai înalte culmi și alături, ca o floare, stă iubirea.

Moartea prematură a singurului lor copil, trezirea ei la viaţă prin cuvintele: „Fecioară scoală-te!”, a revărsat și în sufletul lor o nouă și adevărată viaţă. Dar copila trecută prin cea mai grea încercare! Cu câtă sfinţenie își ridică privirile stinse cu câteva clipe în urmă, asupra lui Iisus. Tată, mamă și copil, de acum înainte nu mai sunt legaţi întrelaolaltă numai prin legături naturale, ci întrelaolaltă faţă de Mântuitorul prin credinţă și cea mai sfântă iubire. Ce măreţ tablou pentru oameni! Și care fu sâmburele din care se dezvoltă această fericire? Ca atât de des: suferinţa. Da, suferinţa este cel mai eficace mijloc în minunata pedagogie a mântuirii. Suferinţa călăuzi pe Iair și ai săi la credinţa desăvârșită, la iubire faţă de Iisus și unire cu El. Suferinţa făcu din ei adevăraţi ucenici ai Lui.

Ce efect avu această minune și asupra poporului? Cu toate că Iisus porunci părinţilor fetei ca nimănui să nu vobească despre cele întâmplate, totuși vestea se răspândi în tot ţinutul (Mt. 9, 26). Mulţi din aceia care cu puţin înainte Îl luară în râs pe Iisus, acum nu-și puteau crede ochilor de cele ce vedeau, seriozitatea a luat locul râsului ironic, iar mintea căuta să dea un răspuns întrebării, dacă a fost cu putinţă așa ceva. Minunea vărsă din belșug harul credinţei în suflete.

Și în noi cei de azi, urmași ai acestor mulţimi contemporane Mântuitorului, minunea poate săvârși multe schimbări. Amintirea ei ne poate întări credinţa, speranţa, iubirea. Credinţa noastră trebuie să fie cât mai adâncă. Cine lucrează așa precum Îl vedem lucrând cu această ocazie, face să se adeverească cuvintele Lui: „Precum Tatăl, așa și Fiul poate trezi din morţi și să facă vii pe cine voiește” (Ioan 5, 21). Speranţa să ajungă atât de departe încât să fim convinși că odată vom învinge moartea și întreaga noastră personalitate va trăi în veci. Căci Acela care învie pe fiica lui Iair cu atât mai mult Își va ţine promisiunea dată: „Cel ce mănâncă din trupul Meu și bea sângele Meu, va avea viaţa de veci” (Ioan 6, 55). Această nădejde ne și mângâie când ne despărţim de cei iubiţi ai noștri, căci ne rămâne siguranţa că moartea este numai un somn din care ne vom trezi, să privim veșnicul adevăr, veșnica frumuseţe, veșnica fericire, după care am râvnit atât de mult în viaţa pământească. Și toate numai cu o condiţie: să nu ne îndepărtăm de iubirea lui Iisus care a spus: „Rămâneţi întru Mine” (Ioan 5, 9).

Este un lucru atât de greu? Nu! Este un dar, desigur, acela pe care trebuie să-l cumpărăm printr-o eventuală suferinţă trimisă de Dumnezeu, ca și Iair și ai săi, dar pe care noi trebuie să-l cerem prin simţite rugăciuni, prin primirea cât mai deasă a Sfintei Taine a Împărtășaniei, pe care trebuie să-l nădăjduim.

Da, El care a zis: „Aceasta este voinţa Tatălui Meu care M-a trimis, ca tot cel ce vede pe Fiul și crede Lui, să aibă viaţa de veci, și Eu îl voi învia pe el la ziua de apoi” (Ioan 6, 40) – El poate să ne trimită darul, ca noi să murim în iubirea Lui, pentru ca să câștigăm viaţa de veci.

Muntean (Liviu Galaction), „Învierea fiicei lui Iair”, în Renașterea VI (1928), nr. 43, pp. 4-7.