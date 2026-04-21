Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Învierea l-a făcut pe Toma să-L mărturisească pe Hristos până la marginile lumii și să moară mucenic | Arhim. Timotei Kilifis

Vorbe de înțelepciune

Arhimandritul Timotei Kilifis:

„Îl vedem pe Hristos apărând după învierea Sa în diferite locuri, în moduri diferite, de mai multe ori. Este stăpânul tuturor stărilor și de fiecare dată Se poartă pe măsură, pentru ca să-i zidească. După Înviere Hristos a rămas pe pământ patruzeci de zile, până în ziua Înălțării și S-a îngrijit și a întărit convingerea nezdruncinată a ucenicilor în Învierea Sa, de care aveau nevoie în mod absolut. Și a reușit în chip desăvârșit. Chiar și în sufletul și în duhul necredinciosului Toma a făcut impresie prezența deplină a lui Hristos Cel Înviat, încât după aceea să strige: Domnul meu și Dumnezeul meu! Învierea l-a făcut să-L mărturisească pe Hristos până la marginile lumii și să moară mucenic. Dacă n-ar fi fost convins, nu s-ar fi jertfit.”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

