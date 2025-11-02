Radio Renașterea

IPS Andrei a slujit, în Duminica a XXII-a după Rusalii, la Catedrala Mitropolitană

de | nov. 2, 2025

În Duminica a 22-a după Rusalii (a bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr), 2 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

De la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Loc luminat, loc de verdeață, loc de odihnă”. În cadrul acestuia, ierarhul a ilustrat, pe temei scripturistic și patristic, grandoarea „sânului lui Avraam” sau a locului pregătit de Domnul pentru cei credincioși, cât și condițiile necesare pentru accederea acolo.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni și oameni de cultură, iar o parte din cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Mai multe fotografii: AICI

Text și foto: Dragoș Stroian

