IPS Andrei, către pelerinii de la Nicula: Maica Vieții ne cheamă la pocăință și rugăciune pentru pace

Vineri, 15 august, de praznicul „Adormirii Maicii Domnului”, mii de pelerini din întreaga țară au participat la Sfânta Liturghie arhierească, oficiată la Altarul de vară al Mănăstirii clujene Nicula. Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, în sobor de preoți și diaconi. IPS Andrei le-a transmis pelerinilor un îndemn la pocăință, spovedanie și rugăciune pentru pace, într-o lume marcată de conflicte și războaie.

În cuvântul de învățătură, intitulat sugestiv „Maica Vieții”, Mitropolitul Andrei a subliniat rolul unic al Maicii Domnului în istoria mântuirii, arătând că „Ea L-a purtat în pântece pe Cel ce este însăși Viața”. Pornind de la troparul praznicului, ierarhul a explicat că Maica Domnului rămâne, prin toate veacurile, izvor de viață, binecuvântare, nădejde și ajutor pentru toți cei care o cheamă în rugăciune.

„Maica Vieții a făcut și face multe minuni cu oamenii. Ea este protectoarea Europei și a tuturor popoarelor”, a spus Înaltpreasfinția Sa, îndemnând pelerinii să înalțe rugăciuni stăruitoare pentru încetarea războaielor și pentru pacea lumii. „Ne rugăm ca Domnul Iisus, Cel care este Domnul Păcii, să aducă pace în lume”, a adăugat mitropolitul, în contextul tulburărilor din societatea contemporană. IPS Andrei a subliniat că rugăciunea pentru pace nu trebuie să fie doar un gest de moment, ci un mod de viață creștin: „Dacă vom avea pace în suflet, vom ști să răspundem răului cu bine, urii cu iubire, tulburării cu liniște. Și atunci, prin mijlocirea Maicii Domnului, Dumnezeu ne va dărui pacea pe care o cerem astăzi cu toții la Nicula”.

Ierarhul a îndemnat credincioșii să se spovedească și să se împărtășească mai des, „pentru că aceasta ne aduce viață”, și i-a încurajat să-și păstreze credința vie, asemenea pelerinilor care vin an de an la icoana făcătoare de minuni de la Nicula.

A transmis, totodată, bucuria de a-i vedea pe pelerini an de an la hram, mărturisind că rugăciunile rostite la Nicula au puterea de a schimba vieți. Ierarhul a evidențiat că pelerinajul la Nicula nu este doar o tradiție, ci o mărturisire vie a credinței, o ocazie de întărire spirituală și de comuniune frățească. Mulți dintre pelerini au ajuns pe jos, străbătând zeci de kilometri, alții venind din zone îndepărtate ale țării. Toți au trecut prin fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aducându-și necazurile, durerile, dar și mulțumirile, și primind în schimb mângâiere și întărire.

Predica s-a încheiat într-o notă de emoție și recunoștință, prin versurile rostite de ierarh, care evocă plecarea pelerinilor de la mănăstire cu dor și binecuvântare: Maică, tu ne-ai ajutat/ De-am făcut ce ni s-a dat./ Ne-am uşurat sufletul /Ne-am îndreptat umbletul./ Încălziţi de-a ta iubire,/ Plecăm de la mănăstire./ În suflet ducem credinţă,/ Dragoste şi pocăinţă,/ În inimi ducem tărie şi cerească bucurie./ Niciodată n-om uita,/ Marie, dragostea ta./ Ci ne vom ruga mereu,/ La Maica lui Dumnezeu.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Nicula, renumită prin Icoana sa făcătoare de minuni a Maicii Domnului, este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale românești. În fiecare an, în 15 august, devine loc de întâlnire a zecilor de mii de pelerini care, uneori după drumuri lungi și ostenitoare, vin să-și așeze sufletul în fața Maicii Domnului și să-și plece genunchii în rugăciune.

FOTO: Darius Echim