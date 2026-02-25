Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

IPS Andrei: Cuvânt rostit la prima Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare | 2026

feb. 25, 2026 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit miercuri, 25 februarie 2026, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, cu prilejul oficierii primei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare.

Mai multe