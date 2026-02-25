IPS Andrei: Cuvânt rostit la prima Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare | 2026

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit miercuri, 25 februarie 2026, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, cu prilejul oficierii primei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare.
Mitropolitul Andrei: „Nostalgia după Rai” | Duminica Izgonirii lui Adam din Rai | 2026
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a...