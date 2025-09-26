Radio Renașterea

IPS Andrei: Lansarea cărții „Pr. Prof. Dr. Vasile Sava – Un canonist al renașterii ortodoxiei clujene”

sept. 26, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit vineri, 26 septembrie 2025, în cadrul lansării cărții „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – Un canonist al renașterii ortodoxiei clujene”, apărută la Editura Renașterea. Lansarea a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania ( Ediția a XI-a), desfășurat în perioada 24-28 septembrie 2025, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

