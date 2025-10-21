Radio Renașterea

IPS Andrei: „Ortodocși credincioși, buni și misionari” | Predică la sărbătoarea Sf. Ardeleni | 2025

oct. 21, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din localitatea Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului, marți, 21 octombrie 2025, în ziua prăznuirii Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, Mucenicul Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții Mărturisitori şi Mucenici Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel.

