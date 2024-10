IPS Andrei, prezent la evenimentele aniversare din Mitropolia de Veria: 112 ani de la eliberarea de sub otomani și 30 de ani de arhipăstorire a IPS Pantelimon

În perioada 15-17 octombrie 2024, doi ierarhi români sunt delegați la Veria, în Grecia, pentru a participa la aniversarea a 112 ani de la nașterea mișcării de eliberare a regiunii de sub jugul Imperiului Otoman, precum și la aniversarea a 30 de ani de arhipăstorire a Mitropolitului Pantelimon de Veria, Naoussa și Kampania, un ierarh prieten al României.

Ierarhii români delegați la eveniment sunt Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Sărbătoarea a început marți seară, 15 octombrie, la Biserica „Sfântul Luca” a Mănăstirii „Panagia Dovra” din Veria, cu slujba Vecerniei oficiată de Mitropolitul Hrisostom al Messiniei, în cinstea tuturor sfinților ocrotitori ai orașului Veria, urmată de Acatistul Sfântului Luca al Crimeei.

În dimineața de miercuri, 16 octombrie, Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naoussa și Kampania, a oficiat Sfânta Liturghie la vechea Catedrala Mitropolitană „Sfintii Apostoli Pavel și Petru” din Veria.

Din sobor au făcut parte: Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Mitropolitul Theologos de Serres și Nigriti, Mitropolitul Hrisostom al Messiniei, Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului și alți ierarhi invitați.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența Katerinei Sakellaropoulou, Președinta Greciei, a fost oficiată o slujbă de Te Deum în amintirea mișcării de eliberare a Veriei de sub jugul otoman născută cu 112 ani în urmă.

Mitropolitul Andrei: Legătură sfântă

Mitropolitul Andrei al Clujului a citit mesajul de felicitare adresat de Părintele Patriarh Daniel Mitropolitului Pantelimon de Veria cu prilejul împlinirii a 30 de ani de arhierie.

„De ani de zile suntem într-o legătură sfântă cu Mitropolitul Pantelimon de Veria”, a declarat Părintele Mitropolit pentru Trinitas TV.

„Toate mesajele ce au fost rostite cu acest prilej au fost importante, dar vreau să vă spun că mesajul Preafericitului Părintelui nostru Daniel a fost cel mai bine primit, pentru că are o dragoste deosebită Mitropolitul Pantelimon față de România, față de patriarhul ei, față de oamenii din țara noastră.”

„Ne bucurăm că suntem astăzi la această sărbătoare împreună. Încă o dată, îndoit praznic, sărbătorirea eliberării de sub musulmani din Imperiul Otoman și, în același timp, 30 de ani de arhierie ai Mitropolitului Pantelimon”, a mai spus Părintele Mitropolit Andrei.

Mitropolitul Pantelimon de Veria: Relații calde cu România

„Mitropolia de Veria este o mitropolie istorică, veche, cu un trecut important. Au trecut pe aici arhierei importanți și toți și-au lăsat amprenta asupra eparhiei. Ceea ce am găsit încerc cu multă smerenie să continui, cât pot să împlinesc”, a declarat Mitropolitul Pantelimon de Veria pentru Trinitas TV.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că din cele 70 de biserici istorice ale orașului se păstrează aproximativ 50: „A fost un oraș și o mitropolie care, datorită multor biserici bizantine pe care le are, este cunoscută și ca Ierusalimul cel Mic.”

Părintele Mitropolit Pantelimon a mai menționat istoria străveche a Mănăstirii Panaghia Dobra, care datează din secolul al XII-lea: „În perioada stăpânirii otomane, în 1822, de acolo a început revoluția pentru eliberarea mănăstirii și a orașului”. „Această revoluție a dăruit Bisericii 2.000 de mucenici”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Relațiile mele cu Patriarhia Română sunt calde și binecuvântate. Înainte de toate, Părintele Patriarh Daniel ne dăruiește întotdeauna dragoste. A venit și aici, la Veria, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și avem o legătură duhovnicească”, a adăugat Mitropolitul de Veria.

„Ceea ce mă impresionează în mod deosebit este evlavia poporului român, evlavia lor pentru sfinți, evlavia pentru sfintele moaște cele pline de har. Să știți că de multe ori le spun și celor de aici câte ore pot să aștepte pelerinii din România, ca să se închine, pentru a lua harul și binecuvântarea de la sfinți. Aceasta mă emoționează în mod deosebit.”

„Și în acest an avem binecuvântarea de a fi invitați de Preafericitul Părinte Daniel să ne bucurăm împreună de sărbătoarea Sf. M. Mc. Dimitrie din Tesalonic și a Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cu ajutorul lui Dumnezeu. Îi suntem recunoscători Părintelui Patriarh Daniel pentru această invitație”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon de Veria, Naoussa și Kampania.

Episcopul Galaction: Vizite care contribuie la întărirea în credință

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am răspuns invitației Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Pantelimon, pentru că ne leagă o prietenie veche. L-am cunoscut pe Înaltpreasfinția Sa în 1997, când am participat ca delegat al Patriarhiei Române la manifestările prilejuite de cinstirea Sfântului Apostol Pavel, manifestări sub titlul Pavlia”, a declarat Preasfințitul Părinte Galaction.

„Și apoi Înaltpreasfinția Sa a fost alături de noi, pentru că a răspuns întotdeauna solicitărilor noastre de a ne oferi odoarele sfinte ale acestei eparhii în pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Nu numai că Înaltpreasfințitul Părinte ne-a oferit aceste odoare sfinte, dar și-a luat și osteneala să participe de multe ori alături de noi la sărbători.”

„Aceste vizite reciproce nu fac altceva decât să contribuie la întărirea în credință a poporului binecredincios”, a mai spus Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Articol realizat cu informații de la Diac. Sebastian Pană, director de producție Trinitas TV.

Mai multe fotografii AICI

Sursa: Ștefana Totorcea / Basilica.ro

Foto credit: Arhid. Kosmas Karagiannis și Gerasimos Bekes / Flickr