IPS Andrei: „Răstignire duhovnicească” | Predică la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva | 2025

oct. 14, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie 2025, la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul hramului.

