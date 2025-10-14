IPS Andrei: „Răstignire duhovnicească” | Predică la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva | 2025

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie 2025, la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul hramului.
Mitropolitul Andrei: Cuvânt la sfințirea bisericii parohiale din zona clujeană Valea Chintăului
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda...