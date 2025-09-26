IPS Părinte Mitropolit Andrei a binecuvântat noul sediu al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Astăzi, 26 septembrie, la ora 12:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului Maramureșului și Sălajului, a săvârșit slujba de binecuvântare a noului sediu al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Ceremonia a avut loc în prezența rectorului instituției, prof. univ. dr. Vasile Jucan, și a unui sobor restrâns de clerici, din care au făcut parte părintele consilier eparhial Claudiu Grama, părintele Alexandru Ciui, protopop al Protopopiatului Cluj-Napoca, și părintele Dan Cismaș, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul clujean Mănăștur, parohie pe teritoriul căreia se află și instituția de învățământ.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa i-a oferit rectorului Academiei o icoană cu Mântuitorul Hristos, ca semn de binecuvântare și ocrotire pentru întreaga activitate universitară și artistică.

Noul campus universitar, inaugurat oficial vineri, 19 septembrie, este unic în România și reunește toate resursele necesare pentru formarea viitoarelor generații de muzicieni. Cu o suprafață de 27.000 m², acesta include săli de curs și studiouri acustice, sală de coregrafie, bibliotecă, amfiteatre, ateliere, sală de sport, cămin studențesc și, ca element central, Sala „Héritage” cu 1.031 de locuri – cea mai mare sală de concerte construită în țară după 1989.

„După patru ani de la începerea construcției, azi pot spune: împlinitu-s-a! Ne vom muta aici cu cele două facultăți și toate structurile, iar studenții își vor putea desfășura activitatea într-un singur loc”, a declarat rectorul Vasile Jucan.

Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2025–2026 la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” va avea loc luni, 29 septembrie, de la ora 11:00, în Sala „Héritage” a campusului (Strada Bucium nr. 2). Evenimentul, intitulat „De la sunet la sine”, va include dezvelirea însemnului „Hereditas”, creat de sculptorul Liviu Mocan, alocuțiunile oficiale ale prof. univ. dr. Ioan Aurel-Pop, președintele Academiei Române, și prof. univ. dr. Vasile Jucan, rectorul ANMGD, prezentarea noului sediu susținută de directorul general Răzvan Bîțu, precum și un recital susținut de profesori și studenți ai Academiei.

Foto credit: Catedrala Mănăstur și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj