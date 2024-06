„Istoria Clujului” a lui Jakab Elek, lucrarea de suflet a Cercet. Științific Varga Attila

De şapte ani, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Asociaţia “Vechiul Cluj” şi Primăria Cluj-Napoca colaborează pentru publicarea, sub formă de traducere din limba maghiară veche în limba română actuală, a celei mai importante şi mai complexe cărţi de „Istoria Clujului” din toate timpurile, scrisă acum mai bine de un secol de autorul maghiar Jakab Elek.

Traducătorul celor șapte volume ale lucrării este cercetătorul Varga Attila de la Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române cel care, invitat la Radio Renașterea, ne-a spus secretele cărţii sau povestea din spatele poveştii, cum se lucrează la această carte monumentală, dar şi importanţa ei pentru oraşul nostru, pentru istoria noastră, traducerea oferită fiind şi o provocare de a fi mai buni, fiecare dintre noi și unii cu alții. Cineva, care se referea la vocaţia istoricului, spunea că pentru acest domeniu fascinant, „trebuie să ai mai multe vieţi”.

A descoperit Jakab Elek, autorul Istoriei monumentale a Clujului, „Graalul” reuşitei profesionale de excepţie? Am avut bucuria de a afla răspunsul la această întrebare dar și la altele, de la cercet. Varga Attila. De la dânsul am aflat, de exemplu că, după şapte volume publicate sub formă de traducere, „Istoria Clujului” este mai interesantă ca oricând. Avem șansa să înțelegem trecutul în așa manieră, încât să putem intui viitorul, dar putem observa și o reală lecție a echilibrului pe care autorul Jakab Elek o oferă.

Vă invit să ascultați întreg interviul.