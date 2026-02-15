Istorii ca punţi de legătură – istorii mai aproape de oameni | interviu cu istoricul Varga Attila, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române

Tema ediţiei de astăzi a emisiunii „Dialoguri” a readus în atenţie o dezbatere care, nu cu mult timp în urmă, a fost intens discutată la nivelul Ministerul Educației: readucerea disciplinei „Istoria românilor şi a României” ca materie de sine stătătoare în trunchiul comun al învăţământului liceal. Intenţia declarată a fost aceea de a regândi modelul actual de predare a istoriei, de a-l îmbunătăţi şi adapta nevoilor generaţiilor de astăzi.

Este, fără îndoială, o provocare majoră. Pentru că istoria nu trebuie să rămână „Cenuşăreasa” curriculei şcolare, o disciplină percepută drept rigidă sau îndepărtată de preocupările tinerilor. Generaţiile actuale au nevoie de o istorie vie, relevantă, ancorată în realitate, dar şi deschisă către dialog şi interdisciplinaritate.

În acest context, de curând, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academia Română – cel mai vechi institut de istorie din România – a anunţat finalizarea unui amplu proiect dedicat istoriei premoderne şi moderne a Transilvaniei şi Banatului. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia de Istorie Balcanică şi cu una dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii, University College London.

Volumul rezultat, coordonat de istoricul britanic Thomas Lorman şi de istoricul clujean Varga Attila, propune o abordare transnaţională asupra colonizărilor din Transilvania şi Banat în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Este, poate, un alt mod de a spune istoria – sau, mai bine spus, un alt mod de a o înţelege.

În cadrul emisiunii „Dialoguri”, am propus tema „Istorii ca punţi de legătură – istorii mai aproape de oameni” și l-am avut invitat pe profesorul și cercetătorul Varga Attila, pentru a discuta despre această colaborare internaţională şi despre sensul pe care îl poate avea astăzi o istorie scrisă în dialog.

Una dintre întrebările esenţiale a vizat tocmai interesul manifestat de o instituţie precum University College London pentru istoria Transilvaniei şi Banatului. De ce marile universităţi occidentale sunt interesate de aceste spaţii? Ce văd ele în această regiune, pe care noi, uneori, o tratăm cu prea multă familiaritate? Răspunsul a condus către ideea că Transilvania şi Banatul reprezintă laboratoare istorice ale convieţuirii, ale mobilităţii, ale interferenţelor culturale – teme de interes major pentru istoriografia contemporană.

Volumul coordonat de cei doi istorici pledează pentru o istorie a punţilor de legătură: o istorie în care nu o singură comunitate îşi spune povestea, ci mai multe comunităţi contribuie la construirea unei naraţiuni comune. Într-un asemenea demers, orgoliile istoriografice trebuie depăşite, iar dialogul devine instrument fundamental.

Am discutat, de asemenea, despre felul în care o asemenea abordare ar putea influenţa predarea istoriei în liceu. Cum poate fi făcută istoria atractivă fără a-i diminua rigoarea? Cum poate deveni ea relevantă pentru un tânăr care trăieşte într-o lume digitală, globalizată? Răspunsul pare să se afle în echilibrul dintre cercetare solidă şi capacitatea de a transforma informaţia într-o poveste coerentă, bine argumentată şi conectată la realităţile prezentului.

Istoria colonizărilor din Transilvania şi Banat, aşa cum este prezentată în volum, confirmă faptul că fiecare generaţie îşi scrie propria istorie. Nu pentru a altera adevărul, ci pentru a-l privi din unghiuri noi, pentru a integra perspective diferite şi pentru a răspunde întrebărilor timpului său. Ceea ce astăzi este o sinteză inovatoare poate deveni, mâine, punct de plecare pentru alte interpretări.

În final, discuţia a atins şi rolul istoricului în societate. Este el doar un specialist riguros, care recompune fidel trecutul? Sau trebuie să fie şi un vizionar, capabil să intuiască direcţiile în care memoria colectivă are nevoie să fie orientată? Poate că adevărul se află la intersecţia acestor două ipostaze: competenţă profesională solidă şi responsabilitate publică.

Într-o lume fragmentată, istoria poate fi mai mult decât o disciplină şcolară. Poate deveni un exerciţiu de înţelegere reciprocă. O punte între comunităţi, între generaţii, între trecut şi prezent. Poate că adevărata provocare nu este doar reintroducerea „Istoriei românilor şi a României” ca disciplină distinctă, ci redarea ei ca experienţă vie, capabilă să formeze conştiinţe şi să cultive spirit critic. O istorie mai aproape de oameni înseamnă, înainte de toate, o istorie care ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii.