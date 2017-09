ITO 2017 – Tinerii ortodocși clujeni, pe colina bucuriei Iașilor

Cea de-a cincea ediție a Întâlnirii Internaționale a tinerilor creștini ortodocși, a reunit la Iași peste 6000 de tineri din întreaga lume, din cele mai îndepărtate părți ale Africii și până în cele mai greu-încercate ținuturi ale Siriei, dimpreună cu reprezentanți ai tuturor celorlalte patriarhii ortodoxe, toți purtați de aceeași dragoste față de Hristos. Sub sloganul „Tânărul în căutarea libertății”, au răspuns pozitiv invitației confraților ieșeni și 150 de tineri din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care au petrecut la Iași 4 zile de bucurie și de comuniune frățească, manifestată atât prin rugăciune și cântare, cât și prin joc și veselie.

„Libertatea deplină este libertatea de a-l iubi pe Dumnezeu și pe oameni, în timp și în eternitate”, au fost cuvintele cu care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a inaugurat „Festivalul bucuriei” de la Iași. „Voi, tinerii, sunteți bucuria noastră, a tuturor!”, a afirmat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, subliniind încă o dată rolul foarte important al misiunii tinerilor în Biserică și în societate. Frumoși și plini de entuziasm, miile de tineri prezenți la deschiderea oficială a ITO 2017, au făcut să răsune cetatea Iașilor la intonarea Imnului național al României, mărturisindu-și apartenența și unitatea spirituală și națională, în cadrul unuia dintre cele mai emoționante momente ale festivalului.

Un alt eveniment foarte așteptat de toți tinerii prezenți în capitala Moldovei, în perioada 1-4 septembrie 2017, a fost conferința părintelui profesor Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, cel care în cea de-a doua seară a sărbătorii le-a spus tinerilor că „a fi liber în Hristos înseamnă a dărui cu zâmbetul pe buze! (…) Libertatea şi iubirea nu răspund la întrebarea Ce?, ci la întrebarea Cine?, iar răspunsul este Hristos. Adevărata libertate ține de capacitatea de a fi împreună cu El în permanență. Adevărata libertate înseamnă să îl ai pe Hristos. Până la urmă, cea mai deplină formă de libertate este să te duci lângă potir, să deschizi gura și să primești Trupul și Sângele lui Hristos. Atunci când toți ceilalți ne spun «Închideți gura», Hristos ne spune «Deschideți gura și primiți Trupul și Sângele Meu!”. Conferința susținută de părintele profesor a avut loc în Grădina Pallas din centrul Iașilor, în prezența tinerilor participanți, cât și a sute de ieșeni.

Întâlnirea tinerilor creștini ortodocși din toată lumea a avut ca punct culminant sfânta și dumnezeiasca Liturghie arhierească, oficiată pe o scenă special amenajată în fața catedralei mitropolitane din Iași, Duminică, 4 septembrie 2017, în cea de-a treia zi a întâlnirii, de un sobor de 15 arhierei. În cuvântul adresat tinerilor, Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a subliniat importanța comuniunii tinerilor în Sfânta Liturghie: „Dacă întrebăm, în general, cum se manifestă libertatea omului, cred că cei mai mulți dintre noi am răspunde că înseamnă să mergem unde dorim, fără nici o îngrădire și nimeni să nu ne oprească să mergem acolo unde tânjește inima noastră. Dacă ți se dă, însă, posibilitatea să mergi și în cer, să fii și pe pământ, să fii deopotrivă cu cei care au fost în istorie, dar și cu cei care vor veni, oare nu vom spune „Vreau să fiu și eu liber și în cer și pe pământ, și cu cei plecați dintre noi și cu cei care sunt acum în viață!”? Spațiul și timpul în care omul poate să împlinească această dimensiune cosmică este Sfânta Liturghie.”

Duminică după amiază, cei peste 6000 de tineri prezenți la ITO Iași, și-au mărturisit credința și iubirea față de Hristos și față de semeni și și-au manifestat libertatea printr-un Marș al tinereții, organizat pe străzile Iașului. Traseul pe care s-a desfășurat manifestația a fost: Parcul Copou – Biblioteca „Mihai Eminescu”, Bulevardul Independenței, Mănăstirea Golia, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul de sosire al tinerilor a fost Catedrala Mitropolitană. În timp ce în fața Catedralei Mitropolitane s-au adunat toți participanții la marș, pe scenă a fost cântat Paraclisul Maicii Domnului. Surpriza serii a fost prezența la eveniment a Monahiei Siluana Vlad, Stareța Mănăstirii Sfântul Siluan Athonitul din Iași, care a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură.

Seara de Duminică s-a sfârșit cu un minunat spectacol al tinereții, organizat în fața Palatului Culturii din Iași, în cadrul căruia tinerii prezenți au întins hora pe acordurile de muzică populară ale „Lăutarilor” din Chișinău, dirijați de maestrul Nicolae Botgros, iar în cea de-a doua parte, au cântat melodii de dragoste împreună cu membrii trupei Holograf. Moderatorul tuturor evenimentelor de la Iași a fost omul de televiziune Daniel Buzdugan, cel care a însuflețit întregul festival: „Credeți-mă că este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată: asta este Biserica! Voi sunteți Forța Bisericii! Oamenii simt, nu poți să minți, atunci când ești în mijlocul oamenilor, ei te simt! ITO 2017! Forța Bisericii!”

Festivalul bucuriei de la Iași s-a încheiat în cea de-a patra zi de ședere în Arhiepiscopia Moldovei și Bucovinei. Cu iubire părintească deosebită, părintele mitropolit Teofan al Iașilor, gazda evenimentului din acest an, i-a îmbrățișat pe tineri și la finalul manifestărilor, îndemnându-i: „Și pentru că s-a vorbit atât de mult în aceste zile de Libertate, putem spune că omul bun este un om liber, omul care iartă e un om liber, omul care se roagă e un om liber, omul care are curaj e un om liber, omul care este entuziast e un om liber și omul care are credință e un om liber! Vă doresc să vă hrăniți libertatea din bunătate, din iertare, din rugăciune, din curaj și mai ales din credința cea dreaptă! Bucurie sfântă și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”

Torța ce poartă flacăra vie a bucuriei și a tinereții continuă să ardă. Din Baia-Mare la Cluj, din Cluj la București, iar apoi în cetatea Iașilor; anul viitor, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, înaltul cerului de pe deasupra Sibiului se va umple de glasurile pline de entuziasm ale celor ce reprezintă prezentul și viitorul Bisericii Ortodoxe – tinerii. Până atunci, vom spune dimpreună cu una dintre tinerele participante la ITO Iași 2017 – „ne bucurăm că am avut încă o dată șansa să fim liberi să ne exprimăm credința și bucuria de a fi creștini ortodocși!”.

Cătălin Bărăian