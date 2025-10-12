„Jazz ’n’ Tonic” – recital în spații neconvenționale, în cadrul Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană”

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” continuă luni, 13 octombrie 2025, cu un eveniment dedicat iubitorilor de jazz și muzică ușoară românească. De la ora 11:00, spațiul neconvențional Emerson va găzdui recitalul „Jazz ’n’ Tonic”, susținut de Casiana Lazăr (voce), Pasha Fedotov (saxofon) și Dima Belinski (pian). Cei trei artiști vor oferi publicului o dimineață plină de ritm, culoare și energie, interpretând piese din repertoriul de muzică ușoară românească, swing, pop și bossa nova. Într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, concertul își propune să apropie ascultătorii de spiritul liber și spontan al jazzului. Evenimentul face parte din programul celei de-a 58-a ediții a Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană”, care aduce în fața publicului o paletă amplă de genuri muzicale, de la clasic și contemporan până la jazz.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe platformele entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318), sau direct de la locație, cu o oră înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

