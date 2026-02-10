Jazz, soul și influențe africane, într-un concert simfonic cu Ola Onabulé, la Filarmonica de Stat „Transilvania”

Filarmonica de Stat „Transilvania” invită publicul clujean la un concert extraordinar, care va avea loc vineri, 13 februarie 2026, de la ora 19.00, pe scena Colegiului Academic. Concertul reunește, într-o formulă simfonică amplă, muzica de jazz, soul, funk, ritmurile africane și influențele pop. Invitatul serii va fi Ola Onabulé, unul dintre cei mai apreciați vocaliști contemporani ai scenei internaționale de jazz, care va evolua alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta dirijorului Tobias Becker. Concertul va beneficia și de participarea extraordinară a muzicianului Dima Belinski, alături de band-ul său.

Programul serii se concentrează pe muzica albumului Point Less (2019), un proiect solo semnat de Ola Onabulé. Din cele 15 piese de pe acest album, publicul va putea asculta 11 lucrări, orchestrate special pentru ansamblu simfonic de Tobias Becker. Printre titlurile incluse în program se numără And Yet, Ballad of the Star Crossed, Exit Wound, Pointless, Suru Léré, Tender Heart sau The Old Story. Albumul Point Less propune o muzică ce îmbină jazzul și funk-ul cu elemente de muzică africană, caraibiană și bossa nova braziliană, abordând teme de actualitate precum xenofobia, conflictele armate, degradarea mediului și corupția politică. Prin această fuziune stilistică și tematică, proiectul se înscrie într-o direcție artistică ce îmbină expresia personală cu reflecția asupra lumii contemporane.

Dirijorul serii, Tobias Becker, este pianist, compozitor și aranjor german, cu o activitate bogată în domeniul jazzului, muzicii clasice și divertismentului. De-a lungul carierei, a colaborat cu artiști și orchestre de prestigiu, precum SWR Big Band, WDR Big Band, Metropole Orchestra din Olanda, Konzerthausorchester Berlin sau Orchestra de Stat din München. Este laureat al mai multor distincții importante și activează, totodată, în mediul universitar, ca profesor de aranjament jazz și conducere de ansamblu. Solistul Ola Onabulé se remarcă printr-o carieră internațională solidă, cu numeroase turnee și colaborări cu big band-uri și orchestre simfonice de renume din Europa, America de Nord și Asia. Vocea sa de bariton, cu o întindere amplă, și capacitatea de a transmite emoție și mesaj prin muzică l-au consacrat drept un artist apreciat atât de public, cât și de critica de specialitate. Repertoriul său îmbină jazzul, soul-ul, funk-ul și muzica africană, cu versuri care reflectă preocupări sociale și culturale actuale.

Concertul din 13 februarie se anunță astfel ca un eveniment de referință în stagiunea Filarmonicii clujene, oferind publicului o întâlnire între muzica simfonică și expresiile contemporane ale jazzului internațional, într-o formulă artistică complexă și coerentă.