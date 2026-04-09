Joia Mare: Taina iubirii care se jertfește

Ne aflăm în pragul celei mai dense zile din punct de vedere spiritual din întreaga perioadă a Triodului. Joia Mare nu este doar o zi de amintire istorică, ci este ziua în care Hristos întemeiază inima Bisericii: Sfânta Liturghie. Patru momente mari definesc această zi: spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, rugăciunea din grădina Ghetsimani și trădarea care a dus la prinderea Domnului.

Pilda vie a acestei zile este, fără îndoială, gestul neașteptat al Învățătorului care Se încinge cu ștergarul și spală picioarele ucenicilor Săi. Într-o lume a ierarhiilor rigide, Dumnezeu ne arată că adevărata mărire nu stă în a fi slujit, ci în a sluji. Apoi, la Cină, El ne lasă cel mai de preț dar: Trupul și Sângele Său, sub chipul pâinii și al vinului, spunându-ne că cine mănâncă din aceasta va fi viu în veac. Este taina unității noastre, locul unde cerul atinge pământul și unde noi, cei trecători, ne împărtășim din veșnicie.

Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre această taină, spunea că „nu este de ajuns să vedem pe Domnul în potir, ci trebuie să-L vedem și în fratele nostru care flămânzește”. El ne învață că altarul din biserică trebuie continuat cu „altarul” din poarta bisericii, adică prin milostenie și grijă față de cel de lângă noi. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei ne reamintește mereu că Liturghia ne transformă viața în jertfă și că suntem chemați să fim „mâinile lui Dumnezeu” în această lume, spălând, la rândul nostru, rănile sufletești ale celor care suferă.

În zilele noastre, Joia Mare ne vorbește despre criza comuniunii. Trăim într-o lume hiperconectată tehnologic, dar tot mai singură sufletește. Cina cea de Taină ne invită să redescoperim bucuria de a sta la masă unii cu alții, nu doar pentru hrană, ci pentru prezență. Învățătura zilei ne îndeamnă să lăsăm deoparte mândria și să căutăm „ștergarul” smereniei. Poate că spălarea picioarelor astăzi înseamnă să avem puterea de a cere iertare, de a asculta pe cineva fără să-l judecăm sau de a pune nevoile celuilalt înaintea egoismului nostru. Să intrăm în această seară a celor 12 Evanghelii cu dorința de a nu-L lăsa pe Hristos singur în Ghetsimani, ci de a veghea împreună cu El prin iubire și jertfă.