Județul Cluj urcă din nou pe scena folclorului mondial, la Zakopane

Formația de jocuri tradiționale „Zorile” din Mociu va reprezenta România, în perioada 15–21 august 2025, la cea de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Montan din Polonia.

Pitoreasca stațiune Zakopane, situată în Munții Tatra, Polonia, devine, timp de o săptămână, capitala mondială a folclorului montan. Festivalul, recunoscut drept una dintre cele mai prestigioase competiții de gen, reunește ansambluri și grupuri reprezentative din zeci de țări și se desfășoară pe trei secțiuni: folclor tradițional, folclor artistic și folclor stilizat.

În acest an, România va fi reprezentată de Formația de jocuri tradiționale „Zorile” din comuna Mociu, județul Cluj, alături de păstrători de tradiții din Câmpia Transilvaniei. Grupul clujean va concura la secțiunea folclor tradițional, prezentând obiceiul „Cununa Secerișului”. Participarea este posibilă datorită sprijinului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

„Prezența formației „Zorile” la Zakopane este o onoare, dar și o mare responsabilitate. Este o ocazie de a arăta lumii întregi frumusețea și autenticitatea patrimoniului cultural din Câmpia Transilvaniei și din județul Cluj. Suntem convinși că vor cuceri publicul internațional, așa cum o fac de fiecare dată”, a declarat Adriana Irimieș, managerul CJCPCT Cluj.

Competiția din acest an reunește formații din Polonia, Sicilia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Franța, Macedonia, Serbia, Ciprul de Nord și Spania, fiecare aducând pe scenă autenticitatea și frumusețea propriilor tradiții montane.

Membrii formației „Zorile” din Mociu sunt recunoscuți pentru păstrarea repertoriului coregrafic și muzical specific Câmpiei Transilvaniei. Doi dintre membrii formației – Teodor Tătar și Mihail Pop – au fost desemnați în 2024 „Tezaur Uman Viu” de către Ministerul Culturii, pentru măiestria în păstrarea jocului tradițional și a bărbuncului. Grupul va fi acompaniat de instrumentiștii „Zorile”, conduși de primașul Țuli Carol – „Stângaciu”, și acesta laureat al titlului „Tezaur Uman Viu”. Coordonatorul formației este Traian Sălăjan, iar palmaresul cuprinde numeroase premii naționale și internaționale.

Prezența la Zakopane continuă tradiția culturală a comunei Mociu, care găzduiește anual Festivalul „Jocu’ de pe Câmpie” – eveniment desfășurat neîntrerupt din 1984 și considerat un reper pentru păstrarea jocului popular autentic.