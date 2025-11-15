Jurnaliști din presa bisericească, la un curs de combatere a antisemitismului și discursului de ură

În perioada 10–13 noiembrie, a avut loc un curs de formare dedicat combaterii antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discursului de ură în spațiul public, organizat de Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Culte.

La program a participat, din partea Radio Renașterea, directorul general, Arhid. Dan Grigore Văscu, alături de jurnaliști ai Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, ai Centrului Cultural Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, reprezentanți ai instituțiilor media din Biserica Romano-Catolică și Biserica Adventistă.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți de la publicațiile Comunității Rușilor Lipoveni din România, de la Uniunea Sârbilor din România și de la Uniunea Ucrainenilor din România.

Cursul a fost moderat de domnul Dincer Geafer, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, care a prezentat pe scurt activitatea instituției și obiectivele Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.

Cursanților li s-a oferit o perspectivă completă asupra problematicii discutate, de la istorie și concept, până la instituțiile abilitate să combată discursul care instigă la ură din motive etnice, naționale, religioase și altele asemenea prevăzute de lege. Jurnaliștii au putut afla cu acest prilej și care este platforma europeană unde pot cere ajutor dacă se simt amenințați sau împiedicați în activitatea lor.

Foto credit: Departamentul pentru Relații Interetnice