Jurnalul Annei Frank și „Lista lui Schindler”, pe scena Colegiului Academic, cu Maia Morgenstern și Lawrence Foster

de | mai 25, 2026

Ultima zi de vineri a lunii mai aduce pe scena clujeană un eveniment vocal-simfonic de o tulburătoare profunzime. Vineri, 29 mai 2026, de la ora 19:00, sala Auditorium Maximum (Colegiul Academic) va găzdui un concert de colecție al Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, dedicat memoriei, speranței și compasiunii umane.

Programul serii este conceput ca un parcurs muzical care îndeamnă la meditație și sensibilitate, îmbinând pagini celebre din literatura clasică universală cu piese de o mare încărcătură istorică și cinematografică. Unul dintre punctele centrale ale serii îl reprezintă lucrarea „Jurnalul Annei Frank”, compusă de Michael Tilson Thomas ca o dedicație specială pentru legendara actriță Audrey Hepburn. De asemenea, melomanii vor putea audia emoționanta temă muzicală din lungmetrajul „Lista lui Schindler”, semnată de John Williams, alături de uvertura operei „Hänsel și Gretel” de Engelbert Humperdinck, „Idila lui Siegfried” de Richard Wagner și faimoasa piesă „Ucenicul vrăjitor” de Paul Dukas.

Pentru a da viață acestui repertoriu de excepție, pe scenă se vor afla două personalități de talie internațională. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Lawrence Foster, în calitate de Dirijor Emerit al Filarmonicii clujene, iar rolul de naratoare îi va reveni celebrei și îndrăgitei actrițe Maia Morgenstern, a cărei voce va transpune publicul în universul cutremurător, dar plin de lumină, al confesiunilor Annei Frank.

Evenimentul reprezintă o ocazie rară de conectare la valorile fundamentale ale umanității prin intermediul artei, oferind o seară de profundă introspecție și comuniune spirituală pentru publicul de toate vârstele.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro (https://bit.ly/43nmhxM) și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.

Concert extraordinar susținut de Corul „Ave Musica" la Sala Héritage

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” (ANMGD) invită publicul clujean luni, 25 mai 2026, la o experiență artistică de excepție. Începând cu ora 19:00, Sala Héritage (situată pe str. Bucium nr. 2) va găzdui un concert extraordinar susținut de Corul „Ave Musica”,...

În cadrul evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, sâmbătă, 23 mai 2026, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat dedicată istoriei, artei și spiritualității transilvănene. Între orele 18:00 și 24:00, publicul este invitat să treacă...

Muzeele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj vor participa și în acest an la cea de-a XXII – a ediție a evenimentului european Noaptea Muzeelor. Cu acest prilej, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă Cluj-Napoca își așteaptă publicul vizitator...