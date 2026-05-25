Jurnalul Annei Frank și „Lista lui Schindler”, pe scena Colegiului Academic, cu Maia Morgenstern și Lawrence Foster

Ultima zi de vineri a lunii mai aduce pe scena clujeană un eveniment vocal-simfonic de o tulburătoare profunzime. Vineri, 29 mai 2026, de la ora 19:00, sala Auditorium Maximum (Colegiul Academic) va găzdui un concert de colecție al Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, dedicat memoriei, speranței și compasiunii umane.

Programul serii este conceput ca un parcurs muzical care îndeamnă la meditație și sensibilitate, îmbinând pagini celebre din literatura clasică universală cu piese de o mare încărcătură istorică și cinematografică. Unul dintre punctele centrale ale serii îl reprezintă lucrarea „Jurnalul Annei Frank”, compusă de Michael Tilson Thomas ca o dedicație specială pentru legendara actriță Audrey Hepburn. De asemenea, melomanii vor putea audia emoționanta temă muzicală din lungmetrajul „Lista lui Schindler”, semnată de John Williams, alături de uvertura operei „Hänsel și Gretel” de Engelbert Humperdinck, „Idila lui Siegfried” de Richard Wagner și faimoasa piesă „Ucenicul vrăjitor” de Paul Dukas.

Pentru a da viață acestui repertoriu de excepție, pe scenă se vor afla două personalități de talie internațională. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Lawrence Foster, în calitate de Dirijor Emerit al Filarmonicii clujene, iar rolul de naratoare îi va reveni celebrei și îndrăgitei actrițe Maia Morgenstern, a cărei voce va transpune publicul în universul cutremurător, dar plin de lumină, al confesiunilor Annei Frank.

Evenimentul reprezintă o ocazie rară de conectare la valorile fundamentale ale umanității prin intermediul artei, oferind o seară de profundă introspecție și comuniune spirituală pentru publicul de toate vârstele.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro (https://bit.ly/43nmhxM) și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.