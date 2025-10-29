Klaus Kenneth revine la Memorialul Gherla: „Cum am devenit creștin alături de Sfântul Sofronie”

Luni, 3 noiembrie, de la ora 19:00, Memorialul Gherla găzduiește o nouă seară duhovnicească, avându-l ca invitat pe scriitorul și conferențiarul elvețian Klaus Kenneth, autorul volumului „Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului”.

Evenimentul intitulat „Cum am devenit creștin alături de Sfântul Sofronie” este dedicat pomenirii Sfântului Sofronie Saharov de la Essex, duhovnicul care a marcat profund viața invitatului. Klaus Kenneth se consideră fiu duhovnicesc al Sfântului Sofronie și mărturisește că prin el a descoperit Ortodoxia și adevăratul sens al vieții creștine.

Organizatorii descriu întâlnirea ca pe o popas duhovnicesc „la răscruce de drumuri și de istorie”, un prilej de a asculta mărturia unui om care a trecut „de la ură la dragoste, de la căutare pe drumuri străine la descoperirea că Hristos este Acasă, iar Ortodoxia este Calea Împărătească”.

Memorialul Gherla

️ Luni, 3 noiembrie 2025, ora 19:00

️ Conferință: Klaus Kenneth – „Cum am devenit creștin alături de Sfântul Sofronie”