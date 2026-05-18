„Kurtág 100”: Concert extraordinar de închidere a Festivalului Internațional „Cluj Modern”, pe scena Colegiului Academic

Scena muzicală clujeană se pregătește pentru un eveniment de o înaltă ținută artistică. Vineri, 22 mai 2026, de la ora 19:00, Colegiul Academic va găzdui concertul vocal-simfonic „Kurtág 100”, eveniment care va marca încheierea celei de-a XVI-a ediții a Festivalului de Muzică Contemporană „Cluj Modern”.

Desfășurată în acest an sub genericul „ANIVERS”, ediția actuală a adus în atenția publicului două aniversări de referință pentru cultura muzicală universală și națională: împlinirea unui veac de viață a celebrului compozitor György Kurtág și celebrarea a 75 de ani de viață ai compozitorului clujean Adrian Pop.

Concertul de închidere, realizat într-un prestigios parteneriat cu Filarmonica de Stat „Transilvania”, va fi purtat sub bagheta dirijorului principal al orchestrei, maestrul Gregory Vajda. Alături de orchestră, pe scenă se va afla Corul Filarmonicii, pregătit cu multă dăruire de dirijorul Cornel Groza. Programul serii reunește pagini muzicale de o profundă sensibilitate și complexitate, incluzând lucrările „Secolul Ligeti” și „Petite musique solennelle” de György Kurtág, monumentala „Simfonie a Psalmilor” de Igor Stravinski, piesa „Solstițiu” semnată de Adrian Pop și rafinatele „Nocturne” de Claude Debussy.

Inițiat în anul 1993 de compozitorul și academicianul Cornel Țăranu, „Cluj Modern” rămâne unul dintre cele mai longevive și valoroase festivaluri de muzică nouă din țară. Purtat de-a lungul timpului sub îndrumarea profesorului Adrian Pop, festivalul continuă astăzi tradiția excelenței sub direcția artistică a compozitorului Cristian Bence-Muk. Concertul de vineri seară reprezintă o invitație deschisă la meditație și comuniune prin intermediul sunetului contemporan, oferind o încheiere fastuoasă unei săptămâni dedicate exclusiv spiritului creator.

Biletele pentru acest eveniment de excepție sunt disponibile pe platforma entertix.ro.