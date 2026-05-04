„La Traviata”, capodopera lui Giuseppe Verdi, pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

Opera Națională Română din Cluj-Napoca invită publicul vineri, 8 mai 2026, de la ora 18:30, la o nouă întâlnire cu una dintre cele mai îndrăgite creații lirice din repertoriul universal: „La Traviata”, de Giuseppe Verdi, operă în trei acte pe un libret de Francesco Maria Piave, inspirat din romanul Dama cu camelii de Alexandre Dumas-fiul.

Sub bagheta dirijorului David Crescenzi, spectacolul îi aduce în prim-plan pe Diana Țugui, în rolul Violettei Valéry, Eusebiu Huțan, în rolul lui Alfredo Germont, și Geani Brad, în rolul lui Giorgio Germont, alături de soliștii, Corul, Orchestra și Ansamblul de Balet ale Opera Națională Română Cluj-Napoca.

Montarea clujeană poartă semnătura regizoarei franceze Nadine Duffaut și propune o viziune scenică aparte, plasând povestea tragică de iubire dintre Violetta și Alfredo în Parisul aflat sub ocupația trupelor germane, spre finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Astfel, celebra dramă verdiană capătă noi valențe dramatice, într-o lectură scenică originală și profundă.

Considerată una dintre cele mai emoționante opere din istoria muzicii, „La Traviata” vorbește despre iubire, sacrificiu și fragilitatea destinului uman, rămânând, peste timp, o meditație artistică asupra suferinței și speranței.

Spectacolul este interpretat în limba italiană, cu supratitrare în limba română, are două pauze și se încheie în jurul orei 21:45. Vârsta recomandată pentru spectatori este de 7 ani și peste.