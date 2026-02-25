Lansare de carte la Centrul de Cultură Urbană – Casino din Cluj-Napoca

Vineri, 27 februarie 2026, începând cu ora 17:00, la Centrul de Cultură Urbană – Casino va avea loc lansarea volumelor „La răsărit de paradis”, semnat de Horia Bădescu, și „Horia Bădescu. Existență și creație”, autor Mircea Popa.

Evenimentul va reuni personalități marcante ale vieții culturale clujene. Vor prezenta: Ioan-Aurel Pop, Ion Pop, Ioan Chirilă, Vasile Igna, Radu Munteanu și Adrian Popescu.

Programul va include un moment artistic special – un minirecital de muzică franceză, cu lucrări de Massenet, Debussy și Ravel, susținut de Mihai Vârva (vioară) și Cipriana Gavrișiu (orgă), artiști ai Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”.

Seara va continua cu o lectură publică și o sesiune de autografe.

Evenimentul este organizat de Fundația Transilvania Leaders și Editura Școala Ardeleană, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Local Cluj-Napoca și Centrul de Cultură Urbană – Casino.

Publicul este invitat să participe la o întâlnire dedicată literaturii, reflecției și dialogului cultural.