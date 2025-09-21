Lansare de carte la FICT: „Toți copiii au nevoie de iubire. Prăjituri pentru suflet”

În cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT), ediția a XI-a, publicul este invitat la un eveniment special: lansarea volumului „Toți copiii au nevoie de iubire. Prăjituri pentru suflet”, coordonat de Manuela Botiș.

Evenimentul este programat miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 12:00, la sediul FICT. Invitați sunt: Protos. Visarion Pașca, inițiatorul și duhovnicul Centrului de îngrijire „Sf. Onufrie” din Florești, Simona Vlașa, redactor la Radio Renașterea, Voichița Carmen Todor și Manuela Botiș, coordonator al volumului. Moderatoarea întâlnirii va fi Ada Blendea.

Cartea reunește texte pline de sensibilitate și profunzime, transmițând un mesaj clar: fiecare copil are nevoie de iubire, grijă și sprijin pentru a-și construi armonios viitorul. Totodată, prin vânzarea volumului, se vor susține copiii aflați în grija Centrului „Sf. Onufrie” din Florești, proiect filantropic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a XI-a, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca devine, între 24 și 28 septembrie 2025, capitala cărții, găzduind ediția a XI-a a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT). Evenimentul se va desfășura în Piața Unirii, sub genericul „Construim viitorul prin cultură”.

Festivalul reunește edituri, scriitori, traducători, profesori, studenți și cititori pasionați, într-o sărbătoare dedicată literaturii și dialogului cultural. Programul va include lansări de carte, întâlniri cu autori români și străini, mese rotunde, conferințe și momente artistice.

FICT continuă să fie una dintre cele mai importante manifestări culturale ale toamnei, consolidând rolul Clujului ca oraș al cărții și al dialogului intercultural.