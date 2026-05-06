Lansare de carte la Muzeul Mitropoliei Clujului: „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918–1947”

Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește joi, 14 mai 2026, de la ora 19:00, lansarea volumului „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918–1947”, semnat de Paul-Ersilian Roșca.

Evenimentul, organizat sub egida Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și a Muzeului Mitropoliei Clujului, aduce în atenția publicului o lucrare dedicată relației dintre două instituții fundamentale ale istoriei moderne românești – Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României – în perioada cuprinsă între 1918 și 1947, ani definitorii pentru configurarea identității statului român modern.

În cadrul lansării vor lua cuvântul Andrei Andreicuț, academicianul Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Ioan Bolovan și pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi pr. cons. dr. Cornel Coprean.

Lansarea se anunță a fi un moment de reflecție asupra rolului pe care Biserica și Monarhia l-au avut în consolidarea unității naționale, în viața spirituală și culturală a României și în modelarea conștiinței publice în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Publicul clujean este invitat să participe la această întâlnire culturală și academică, care propune o incursiune documentată într-o pagină importantă din istoria României.