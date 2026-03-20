Lansare de carte: „Omilii catehetice”, 2 volume, autor ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei

Pentru a marca 15 ani de la alegerea și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei ca Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului, Sectorul cultural al arhiepiscopiei noastre organizează marți, 24 martie 2026, o seară culturală ce va avea loc la Muzeul Mitropoliei Clujului, începând cu ora 19.30.

Această sesiune omagială deschide seria de manifestări culturale organizate cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, care marchează anul acesta împlinirea a două decenii de Mitropolie la Cluj.

În cadrul serii vor lua cuvântul: PS Părinte Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, și prof. univ. dr. Ilie Rad, de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicări din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

Cu acest prilej vor fi prezentate cele două volume de „Omilii catehetice” ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, apărute la editura Renașterea a arhiepiscopiei noastre. Textele cuprinse în aceste volume au fost culese, ordonate și îngrijite de către Pr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar cuvântul înainte este semnat de către pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, titularul catedrei de Omiletică și Catehetică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.