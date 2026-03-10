Lansare de carte semnată de dr. Nicoleta Pălimaru, la Simpozionul Național de Martirologie de la Alba Iulia și Aiud

Volumul „Anca Manolache: portret de teolog la centenar”, semnat de dr. Nicoleta Pălimaru, redactor-șef al revistei „Renașterea” din Cluj-Napoca, va fi lansat vineri, 13 martie 2026, în cadrul celei de-a XII-a ediții a Simpozionului Național de Martirologie, desfășurat la Alba Iulia și Aiud.

Evenimentul editorial va avea loc de la ora 12:30, în Aula „Sfântul Mitropolit Simion Ștefan” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Lucrarea va fi prezentată de dr. Ioana Ursu, istoric în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

Lansarea de carte se înscrie în programul Simpozionului Național de Martirologie, organizat în perioada 13–14 martie 2026 de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Mănăstirea Sfânta Cruce Aiud.

Desfășurată sub genericul „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”, ediția din acest an reunește istorici, teologi, filologi, antropologi și cercetători preocupați de recuperarea memoriei martirilor și mărturisitorilor din perioada comunistă.

Lucrările simpozionului vor debuta vineri dimineață, la ora 9:00, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, prin slujba de Te-Deum oficiată în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi”, urmată de deschiderea oficială și de lucrările în plen.

În aceeași zi, de la ora 14:00, programul va continua cu sesiunea de comunicări științifice, desfășurată în mediul online.

Manifestarea va continua sâmbătă, 14 martie, la Mănăstirea Sfânta Cruce Aiud, unde, de la ora 12:00, va avea loc conferința intitulată „Declinări la feminin ale experienței carcerale din universul comunist: Dina, Lena, Adriana, Ileana, Ioana, Iuliana”, susținută de dr. Ioana Ursu.

Evenimentul se va încheia cu un recital artistic susținut de elevii implicați în proiectul „Poezia mărturie din temnița comunistă”, ajuns la cea de-a VII-a ediție.

