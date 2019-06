Lansarea cărții „Cuvinte împărtășite credincioșilor” a preotului bistrițean Simion Bretfelean-Vidican

Photo Credit To Dumitru Cucură

Duminică seara, 9 iunie 2019, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bistrița, a avut loc lansarea volumului „Cuvinte împărtășite credincioșilor”, scris de Pr. Simion Bretfelean-Vidican, apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la Editura Renașterea. Invitatul special al evenimentului a fost arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prefațatorul cărții.

Începând cu ora 18:00, a fost săvârșită slujba Vecerniei, urmată de lansarea cărții, în prezența a numeroși bistrițeni, preoți și oameni de cultură.

În cadrul lansării au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială: arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului și slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, pr. Alexandru Vidican, protopop de Bistrița, pr. Vasile Ciherean de la Lunca Ilvei și pr. Simion Bretfelean-Vidican, autorul cărții. Evenimentul a fost moderat de pr. Tudor Mudure, inspectorul eparhial de tineret al județului Bistrița-Năsăud.

Prefațatorul lucrării, preacuviosul arhimandrit Dumitru Cobzaru, în cuvântul înainte, intitulat „ Lumânare aprinsă și oglindă a sufletului”, elogiază omul, scriitorul şi preotul, în persoana părintelui bistriţean Simion Bretfelean-Vidican, mărturisind că:

„ Parafrazându-l pe autorul acestui volum, trebuie ca, dintru început, să avertizăm cititorii că ne aflăm în fața unei lumânări aprinse de iubire dumnezeiască și a unui suflet ce se oglindește în Dumnezeu și oameni: părintele Simion și mărturia lui! În viață, de puține ori ți se oferă șansa și privilegiul de a întâlni oameni în care să te regăsești total. De obicei, regăsirea în celălalt este un proces cu plusuri și minusuri, cu momente de extaz și agonie, cu bune și rele, cu lumini și umbre… Însă, există și uimirea, chiar dacă arareori: parcă te cunosc dintotdeauna! Acesta este omul și părintele Simion, cel în care te poți regăsi, oglindi, cunoaște, odihni… Este darul lui Dumnezeu și împreuna Lui lucrare cu omul afierosit total Iubirii Răstignite și iubitorilor de Dumnezeu. Așa se face că s-a zămislit această carte: Lumânare aprinsă și oglindă a sufletului!”

Tot din prefață aflăm și faptul că: „Părintele Simion ne pune la îndemână câteva dintre cuvântările și cugetările sale, din care descoperim preocuparea sa pentru cele duhovnicești, pentru devenirea fiilor săi duhovnicești, pentru moralitatea creștină, pentru echilibru social. Dacă, în predicile rostite la duminicile de peste an, tâlcuiește pericopa evanghelică, la sărbătorile sau evenimentele ce ritmează viața liturgică își asumă o libertate mai mare, pentru a se face ascultat și înțeles. Oricum, reușește să actualizeze mesajul, dovedind o experiență de viață excepțională, atât personală, cât și însușită de la credincioșii săi. Mărturia părintelui se bazează pe viața trăită în și prin Hristos, în Biserica Slavei lui Dumnezeu, sub oblăduirea Maicii Domnului, față de care are o deosebită evlavie, a Sfinților, dar și pe viața cotidiană experimentată în familie și societate.”, a spus semnatarul prefeței volumului, arhim. Dumitru Cobzaru.

Părintele Simion Bretfelean, ancorat în realiatea vremurilor, oferă câteva meditații și îndemnuri pentru tineri și părinți:

„Părintele Simion se apleacă și asupra generației tinere, amintind că, în Evanghelii, întâlnim «tineri plini de Hristos și tineri plini de demoni», și avertizează: «Părinţii lasă copiilor lor nu numai averi şi bunuri materiale, casă, maşină, bani, ci lasă şi zestrea lor sufletească, cea care poate fi bogată în virtuţi sau bogată în păcate şi fărădelegi». Dă și soluții: «Iată două din valorile educaţiei: ascultarea şi întrebarea»”, mai arată exarhul mănăstirilor, arhim. Dumitru Cobzaru.

Volumul, apărut la Editura Renașterea, este structurat pe patru capitole, intitulate sugestiv: „Prin uşa pocăinţei intrăm în Grădina Marelui Post”; „Hristos a înviat”; „Cu Hristos printre oameni” și „Însemnări şi eseuri”. Ultimul capitol oferă cititorilor gânduri asupra vieţii creştine, sfaturi, poveţe, adresate în special tinerilor, celor aflați în suferinţă ș.a.m.d.

„Spun sfinţii părinţi că omul este o făptură care are un sens al existenţei sale, are un rost, este creator, ziditor, modelator, poartă în sine şansa restaurării întregii lui vieţi. Nu prin sine, ci în conlucrare cu Dumnezeu. Numai prin Hristos, viaţa îşi dobândeşte sensul adevărat, ţinta nemuririi. Din mari căderi, din mari decepţii, prăbuşiri, poţi ajunge la sublime trăiri ale vieţii. Mulţi dintre sfinţii care împodobesc Biserica lui Hristos au fost mai întâi mari păcătoşi, împătimiţi în mari păcate. Dar, au privit în sus. Au înţeles că prin Hristos se poate trăi altfel, că există o altă şansă a vieţii. Păcatul desfigurează, pe când Hristos transfigurează.”, spune autorul, părintele Simion Bretfelean-Vidican.

De asemenea, autorul, cu o modestie aparte, consemnează: „…nu am fost un reper pentru mulţi, nu am fost o candelă care să lumineze ziua şi noaptea, însă m-am străduit să aprind lumina pe unde am trecut”.

La finalul serii, doamna prof. Nicoleta Țurca, profesoară de religie la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița și eleva Ioana Delia Măgherușan de la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din muncipiu, au interpretat mai multe pricesne închinate lui Hristos și Maicii Domnului.

Mai multe fotografii AICI