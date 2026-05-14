Lansarea cărții „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947”, la Muzeul Mitropoliei Clujului

În cadrul „Serilor culturale” de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, joi, 14 mai 2026, începând cu ora 19:00, a fost lansat volumul „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947”. Lucrarea a apărut la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului, la finele anului 2025, avându-l ca autor pe teologul și istoricul dr. Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.

În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evocat relațiile personale și instituționale pe care le-a avut și le are în continuare cu Casa Regală a României, atât în calitate de Arhiepiscop la Alba Iulia, cât și ca Arhiepiscop și Mitropolit la Cluj-Napoca. De asemenea, a vorbit despre preocupările religioase ale membrilor Casei Regale, așa cum reies ele din volumul recent apărut. Totodată, a apreciat lucrarea și l-a felicitat pe autor, afirmând că lecturarea cărții a fost o adevărată desfătare spirituală.

În continuare, au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială: prof. univ. dr. Ioan Bolovan – membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca și președinte al Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan”, precum și pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și director al Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

„Marea Unire din anul 1918 a fost rezultatul maturităţii naţiunii române, al existenţei unei politici responsabile, al unor imense eforturi umane şi materiale şi, desigur, al unor conjuncturi geopolitice favorabile. Biserica (Ortodoxă şi Greco-Catolică) şi Casa Regală au reprezentat instituţii fundamentale ale naţiunii române care şi-au adus o contribuţie esenţială la desăvârşirea unităţii naţional-statale în anul 1918. Cercetarea istoriei românilor după Marea Unire, a principalilor actori care au contribuit la acest eveniment epocal, rămâne, prin urmare, o necesitate, dar şi o constantă în prezent. Lucrarea dr. Paul Ersilian Roşca tratează tema relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă din România Mare şi Casa Regală după Unire, până la abdicarea Regelui Mihai, din 30 decembrie 1947. Astfel, avem în faţă o problematică generoasă, dar şi actuală în spaţiul istoriografic românesc contemporan, iar autorul merită depline felicitări pentru contribuţia adusă la cunoaşterea celor aproape trei decenii din devenirea contemporană a ţării noastre. Imensa cantitate de informaţie inedită, obţinută în urma investigării arhivelor diplomatice, ale Casei Regale şi a altor fonduri arhivistice centrale fundamentează prezenta carte şi conferă greutate demersului restitutiv. Avem convingerea că lucrarea dr. Paul Ersilian Roşca va fi nu numai citită, ci şi citată de specialiştii în istoria interbelică a României”, a spus prof. univ. dr. Ioan Bolovan, care a semnat prefața cărții.

De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit teologul și istoricul dr. Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. Acesta a sintetizat pe scurt motivele și importanța demersului său istoriografic.

„Acest demers istoriografic reprezintă un exercițiu științific deosebit de important, menit să umple o pagină aproape albă a istoriei legăturilor dintre Casa Regală a României și Biserica Ortodoxă Română. Tocmai de aceea, în paginile acestei cărți puteți regăsi o analiză și o prezentare a multiplelor aspecte ale relației dintre cele două instituții, atât la nivel personal, cu aspecte deosebit de interesante din viața regilor și reginelor României, cât și la nivel administrativ. Pornind de la surse arhivistice deosebit de importante și inedite, cercetarea a pătruns într-un univers puțin explorat, punctat anterior doar de câteva subiecte – precum chestiunea autocefaliei, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie sau lupta pentru canonicitate –, însă niciodată încadrate într-un tablou general, menit să surprindă evoluția în timp, sub trei regi, precum și rolul ambelor instituții în desfășurarea evenimentelor”, a subliniat autorul cărții.

Volumul are la bază teza de doctorat omonimă, susținută în anul 2018 de către dr. Paul-Ersilian Roșca, în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avându-l ca îndrumător de doctorat pe pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, care a onorat evenimentul editorial cu prezența sa și care a semnat postfața volumului.

„Vreme de peste patru decenii, în timpul regimului comunist din România, problema regalităţii nu a fost permis să fie tratată decât sporadic şi prezentată numai în tuşe întunecate. Însă, după evenimentele din 1989, odată cu obţinerea libertăţii de exprimare, instituţia menţionată a făcut obiectul multor cercetări, sub aspect diplomatic, politic, naţional, militar şi social, însă foarte puţin sau aproape deloc din perspectiva relaţiilor acesteia cu Biserica Ortodoxă Română. Iată că acum, prin prezenta lucrare, având la bază o teză de doctorat unică la noi pe această temă, este umplut un gol însemnat din istoriografia românească. Afirmăm cu tărie că temeinica pregătire teologică şi istorică a domnului dr. Paul-Ersilian Roşca are drept rezultat o lucrare de excepţie, inedită şi bazată pe o documentaţie veridică. Scris într-un stil curgător, corect şi uşor de lecturat, volumul intitulat «Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Casa Regală a României între anii 1918-1947» este unul binevenit pentru istoriografia românească şi europeană, fapt pentru care ne bucurăm că vede lumina tiparului, recomandându-l călduros celor interesaţi de acest domeniu”, a spus pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, în postfața cărții.

Evenimentul, moderat și prezentat de preotul dr. Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, s-a desfășurat în prezența a numeroși clerici, teologi, istorici, oameni de cultură, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și a altor invitați.

Proiectul „Serile culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului” este realizat de sectorul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului