Lansarea piesei de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, la Huedin – omagiu protopopului martir Aurel Munteanu

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Protopopiatul Ortodox Român Huedin, organizează duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 18:00, lansarea piesei de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, adaptare realizată cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu. Evenimentul va avea loc la sediul Protopopiatului, situat pe strada Protopop Aurel Munteanu, nr. 23.

Vor lua cuvântul:

Moderator al evenimentului va fi Pr. Dan Ionuț Lupuțan, protopop ortodox de Huedin.

Pr. Dan Ionuț Lupuțan, Protopop ortodox de Huedin:

Protopopul Aurel Munteanu a primit moartea martirică în 10 septembrie 1940, trecând prin chinuri groaznice. Un om de calibrul său a înțeles și a trăit din toată ființa urmarea lui Hristos, sintetizată tulburător de Apostolul Neamurilor, în Epistola către Romani 8,18: «…pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea ce ni se va descoperi.»

Pentru mulți contemporani, este de neimaginat acest tablou de veac douăzeci. Pare desprins dintr-o operă horror științifico-fantastică, greu chiar și de crezut, darămite de imaginat! Cei mai puțini dintre contemporani, care își imaginează scena, se cutremură și se roagă pentru acest martir al neamului, pentru că știu un lucru fundamental, cum ne asigură Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii: «Orice teofanizat participă la cele două suferințe ale Mântuitorului: batjocura și răstignirea.»

Anul 1940, an bisect, a înregistrat pagini negre în istoria acestui neam greu încercat; am asistat la răstignirea supremă a neamului românesc. Doar rememorând aceste evenimente și ne cuprinde un oftat adânc precum cel de la Matei 24, 22: «Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile.»

Abia după ce vom înțelege mersul lumii din ultimii 85 de ani și perfecționarea continuă a răului, vom putea evalua la justa valoare sacrificiul și martiriul acestui simbol al românismului și ortodoxiei transilvane, acestui neînfricat slujitor al Adevărului, vrednicul de pomenire protopop Aurel Munteanu.

La 85 de ani de la jertfa sa, vă propun spre audiție adaptarea radiofonică a piesei Tunul de cireș, scrisă de avocatul Pașcu Balaci, piesă istorică într-un act, apărută la Editura Primus din Oradea, în anul 2011. Pe această cale aduc mulțumire colegului meu Florin Sâmpelean, preot și artist liric la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, pentru faptul că nu a pregetat să accepte și să pună în practică ideea mea în privința adaptării radiofonice a acestei piese istorice.