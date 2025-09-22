Lansarea proiectului cu titlul – CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI SPORTIVE SI CULTURALE „SFANTUL HRISTOFOR” SMIS 337204

Asociatia Sfantul Nectarie Cluj, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului intitulat CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI SPORTIVE SI CULTURALE „SFANTUL HRISTOFOR” cod SMIS 337204, cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului de Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027.
Proiectul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, Prioritatea P05 – Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, și vizează atingerea următoarelor obiective specifice:
- RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale (FEDR)
- ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientate către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului includ:
- Construirea unui Centru multifunctional cu activitati sportive si culturale pentru copiii vulnerabili aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata dotat si echipat corespunzator pentru furnizarea de servicii in cadrul proiectului, în comuna Apahida, judetul Cluj, care va deservi un număr de 200 de copii;
- Asigurarea accesului la aceste servicii pentru 260 de copii din care 26 de etnie romă, ca parte a eforturilor de incluziune socială.
Date financiare și calendaristice ale proiectului:
- Valoarea totală a proiectului: 8.118.177,59 lei
- Valoarea nerambursabila: 8.113.623,77 lei
- Durata implementării proiectului: 47 luni
- Data începerii proiectului: Septembrie 2025
- Data estimată a finalizării: August 2029
Persoana de contact: Chiorean Bogdan Aurel – Manager de Proiect
Tel: +40 761 517 880
Email: hospicecluj@yahoo.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus (FSE+) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Citește comunicatul integral aici: Comunicat de presa-lansare proiect Centru SF Hristofor