Lansarea și prezentarea proiectului „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”

Marți, 11 noiembrie 2025, a avut loc lansarea oficială a proiectului „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, care are ca obiectiv punerea în valoare a Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, cunoscută și sub numele de „Biserica din Deal” – cea mai veche biserică ortodoxă din Cluj-Napoca, ce împlinește anul acesta 230 de ani de existență.

Lăcașul de cult, monument istoric, a fost construit între anii 1795–1796, la inițiativa comunității locale și a unor negustori înstăriți de origine macedo-română, fiind vreme de 136 de ani (1796–1932) singura biserică ortodoxă din Cluj. Timp de 12 ani a avut statut de Catedrală Episcopală, până la sfințirea, în anul 1933, a actualei Catedrale Mitropolitane „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Proiectul, în valoare de 50.000 de euro, este finanțat prin Subprogramul „Punere în valoare – interpretare și prezentare – monumente istorice de importanță națională” al Institutului Național al Patrimoniului, din cadrul Ministerului Culturii, prin Timbrul Monumentelor Istorice.

Lansarea oficială și prezentarea proiectului au avut loc de la ora 17:00, în sala de evenimente a Hotelului „Courtyard by Marriott” din Cluj-Napoca, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a autorităților locale și județene, a reprezentanților proiectului, a reprezentanților mediului academic și cultural, a altor invitați de seamă – clerici și mireni –, precum și a numeroșilor membri ai comunității parohiale.

Proiectul „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului” a fost prezentat de doamna Crina Mareș, în calitate de coordonator de proiect și moderator al evenimentului.

În continuare, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a vorbit despre rolul și importanța Bisericii în societate, subliniind în mod special importanța Bisericii „Sfânta Treime” pentru Eparhia Clujului, pentru comunitatea clujeană și nu numai.

În cadrul evenimentului, cvartetul „Palladio” a susținut mai multe momente muzicale.

Despre rolul și importanța proiectului, alocuțiuni au rostit doamna Maria Forna, prefectul județului Cluj, domnul Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, istoricul dr. Tudor Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, arhitectul Paul Moldovan și designerul vizual Vlad Sulea.

De asemenea, părintele Cristian Baciu, consilier administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului și paroh al Parohiei „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, în calitate de gazdă, a subliniat importanța istorică a bisericii și a mulțumit ierarhului, celor prezenți și tuturor celor implicați în materializarea acestui proiect.

„Anul acesta, Institutul Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii au deschis o linie de finanțare pentru punerea în valoare a monumentelor istorice. Întrucât biserica noastră este monument istoric, am candidat și am fost admiși pentru finanțare, iar evenimentul de lansare constituie primul pas din implementarea proiectului. (…) Proiectul este realizat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, instituții culturale de prestigiu, care vor contribui la dezvoltarea componentelor educative, expoziționale și artistice ale programului”, a spus părintele Cristian Baciu.

Proiectul urmărește activarea multiplelor valori – istorice, memoriale, arhitecturale, spirituale și comunitare – ale monumentului, conectând diverse categorii de public (enoriași, turiști români și străini, copii, persoane interesate de cultură) cu patrimoniul său, pentru a transforma biserica într-un pol de dialog intercultural și cunoaștere participativă.

Astfel, pe parcursul derulării proiectului, vor fi organizate tururi tematice, expoziții permanente și temporare, ateliere interactive, mese comunitare, precum și o lucrare de tip land-art și amenajarea unui „Colț al pelerinului”, ca spațiu de reflecție, întâmpinare și dialog spiritual.

„Prin aceste activități, parohia își propune activarea valorilor patrimoniale și spirituale, transmiterea acestora către publicul larg – enoriași, turiști, copii, tineri și persoane interesate de cultură –, precum și integrarea monumentului în circuitul socio-cultural contemporan”, conform paginii parohiale.

Proiectul „Lumina din Deal” se va derula pe o perioadă de un an (septembrie 2025 – septembrie 2026) și marchează un nou pas important în direcția conservării și promovării patrimoniului ortodox clujean, fiind singura unitate de cult ortodoxă din România admisă pentru finanțare în cadrul acestei linii naționale. Valoarea totală a proiectului este de 275.000 de lei, din care 247.500 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Anul trecut, la data de 14 iunie 2024, a avut loc prezentarea publică a proiectului „Reabilitare și restructurare a complexului parohial «Sfânta Treime» și introducerea acestuia în circuitul turistic”, acesta fiind al doilea proiect inedit implementat.

Scurt istoric

Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, monument istoric de secol XVIII, cunoscută și sub numele de Biserica din Deal, a fost construită între anii 1795-1796, la inițiativa comunității locale și a unor negustori înstăriți de origine macedo-română, fiind timp de 136 de ani (1796-1932) singura biserică ortodoxă din Cluj.

De istoria bisericii se leagă şi momentul din anul 1811, când Episcopul Vasile Moga a fost instalat ca episcop al românilor ortodocşi din Transilvania, însă, din cauza presiunilor politice, a părăsit Clujul, fiind nevoit să îşi stabilească reşedinţa la Răşinari. De asemenea, din acest loc a plecat spre Alba Iulia delegația clujenilor care a votat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

La data de 6 decembrie 1921, în această biserică a fost instalat și Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeietorul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar timp de 12 ani biserica a avut statutul de Catedrală Episcopală, până când a fost sfințită (1933) actuala Catedrală Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca. În cadrul lăcașului se păstrează tronul arhieresc în care a fost înscăunat Episcopul Nicolae Ivan, precum și un tetrapod din 1798, restaurat în atelierul de restaurare al Muzeului Mitropoliei Clujului, în anul 2021.

În perioada 1946-1952, la această biserică a fost preot paroh Florea Mureșanu, mărturisitor al credinței și deținut politic, care a murit în închisoarea de la Aiud, în ianuarie 1963.

În ambianţa acestei biserici, preotul Florea Mureşanu, teolog şi cărturar, a coagulat întreaga intelectualitate clujeană interbelică într-un cenaclu la care erau prezente personalități de seamă ca: Victor Papilian, Lucian Blaga, Dumitru D. Roșca, Bartolomeu Valeriu Anania, dramaturgul Ion Luca, criticul literar Dumitru Micu și alții.

În prezent, sfântul lăcaș, situat pe strada Bisericii Ortodoxe, nr. 10, este locul de rugăciune al unei dinamice comunităţi parohiale, unde se desfăşoară mai multe proiecte pentru copii și tineri, dar şi proiectele sociale: Cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv”, Casa de oaspeți „Sfântul Ilie”, Serviciul de asistență comunitară „Sfânta Treime”, Serviciul de îngrijire la domiciliu „Dreptul Simeon”, precum și programul after-school, toate găzduite în cadrul Centrului Social-Filantropic și Educațional al parohiei.

Anul trecut, la data de 14 iunie 2024, a avut loc prezentarea publică a proiectului „Reabilitare și restructurare a complexului parohial «Sfânta Treime» și introducerea acestuia în circuitul turistic”, în baza contractului de finanțare semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, și Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, în calitatea de beneficiar al finanțării. Contractul de finanțare, semnat de ADR NV și Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime”, asigură o finanțare în valoare de peste 4 milioane de euro și se preconizează că lucrările de restaurare vor fi finalizate în data de 28.02.2029, conform site-ului oficial ADR NV.

Comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Cristian Baciu, care este consilier administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, avându-l alături pe preotul Florin-Cătălin Ghiț, redactor-șef al Revistei Renașterea.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului