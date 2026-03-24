Lansarea volumelor „Omilii catehetice” I și II, semnate de Părintele Mitropolit Andrei

Pentru a marca 15 ani de la alegerea și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei în demnitatea de Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului, Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a organizat marți, 24 martie 2026, în ajunul praznicului Bunei Vestiri, un eveniment editorial. Cu această ocazie, au fost lansate două volume intitulate „Omilii catehetice”, apărute anul acesta la Editura Renașterea, avându-l ca autor pe Părintele Mitropolit Andrei.

Cele două volume reunesc o serie de omilii catehetice rostite de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, pe parcursul a 15 ani, în fiecare duminică seara, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”.

Evenimentul a avut loc la Muzeul Mitropoliei Clujului, situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, începând cu ora 19:30.

Au luat cuvântul și au prezentat volumele următorii invitați: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, și prof. univ. dr. Ilie Rad, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.

De asemenea, alocuțiuni au rostit părintele Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cel care a cules, ordonat și îngrijit textele din cele două volume, precum și pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și titularul catedrei de Omiletică și Catehetică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB Cluj-Napoca, care a semnat cuvântul înainte.

„Volumele de față adună o serie de omilii catehetice rostite de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, într-un context liturgic și pastoral viu, în dialog direct cu o comunitate concretă de credincioși. Această precizare nu este una secundară, ci esențială pentru înțelegerea specificului și a noutății pe care o aduce lucrarea de față: nu avem de-a face cu simple cateheze tematice, nici cu predici ocazionale, ci cu un gen teologic distinct, astăzi rar întâlnit în spațiul ortodox – omilia catehetică. Aceste omilii s-au născut în Biserică, în inima unui ierarh adânc pastoral, și pentru Biserică, ca răspuns la frământările, căutările și nevoile reale ale credincioșilor”, a spus pr. conf. Liviu Vidican Manci, în prefața lucrării.

La finalul serii, autorul volumelor, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, a rostit un cuvânt în care a vorbit despre consecvența și perseverența cu care a ținut aceste cateheze vreme de 15 ani, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Totodată, a menționat că acest program catehetic este mult mai vechi, fiind inițiat în urmă cu 48 de ani, când era preot la Turda.

Manifestarea editorială a fost moderată de preotul Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.

La eveniment au participat ierarhi, clerici, teologi, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, elevi și studenți teologi și numeroși credincioși clujeni.

Printre ierarhii care au fost prezenți, se numără Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Evenimente prilejuite de împlinirea a 20 de ani de Mitropolie la Cluj

Cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la împlinirea a 20 de ani de la înființarea mitropoliei, precum și a 15 ani de slujire arhierească la Cluj a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Clujului organizează o serie de manifestări religioase și culturale menite să marcheze aceste momente.

De asemenea, menționăm că, în perioada 24 martie – 19 aprilie 2026, la Muzeul Mitropoliei Clujului va fi deschisă expoziția foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”. Aceasta cuprinde un număr de 13 planșe, oferind privitorului o retrospectivă vizuală a evenimentelor din zilele de 24 și 25 martie 2006, când a avut loc proclamarea festivă a înființării Mitropoliei. De asemenea, pentru prima dată, vizitatorii vor putea admira în original Tomosul Sinodal emis cu prilejul întemeierii Mitropoliei clujene, o piesă de mare valoare istorică și simbolică.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 27 martie, de la ora 11:00, cu prilejul deschiderii lucrărilor Sesiunii Științifice Naționale „Două decenii de Mitropolie la Cluj: Tradiție și actualitate”.

Programul complet al evenimentelor AICI

Scurtă biografie

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei (Ioan Andreicuț) s-a născut în data de 24 ianuarie 1949, în localitatea Oarța de Sus, județul Maramureș, din părinţii Andrei şi Elena Andreicuț, ca primul dintre cei trei copii ai familiei.

În 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia, în 4 martie 1990 a fost numit episcop locotenent al Episcopiei Alba Iuliei, iar din luna iunie a aceluiași an a devenit episcop titular. În 16 iulie 1998 Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

În data de 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi a fost instalat de către Patriarhul Daniel, la data de 25 martie 2011, de praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. După reorganizarea administrativ-bisericească din Transilvania, acesta este Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Ardealul de Nord), respectiv al celei de a doua mitropolii ardelene, având reşedinţa mitropolitană în Cluj-Napoca.

Ca Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului a înființat numeroase mănăstiri și parohii, 3 centre pentru tineret, centre pentru cateheză, o grădiniță, o școală primară și o școală gimnazială confesională, precum și o școală gimnazială pentru recuperarea copiilor aflați în abandon școlar. La numeroasele ctitorii ale Înaltpreasfinției Sale, în toamna anului 2013 se adaugă și o nouă clădire pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul Campusului Universitar „Nicolae Ivan”, care oferă un spațiu generos și performant desfășurării învățământului teologic academic clujean la standarde moderne; în anul 2015 a fost inaugurat Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sîngeorz-Băi, iar în anul 2023 a fost inaugurat Centrul social-educativ „Grigore Pletosu” din Bistrița, unde funcționează Școala Primară „Sfântul Stelian”.

În prezent, se află în lucru numeroase proiecte sociale, dintre care amintim Centrul Misionar-Social „Sfântul Apostol Andrei" din Cluj-Napoca, situat pe Calea Turzii, care va cuprinde și o grădiniță.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului