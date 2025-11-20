Lansarea volumului „Cronica unei slujiri”, semnat de Protopopul Alexandru Vidican, la Biblioteca Județeană din Bistrița

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Biblioteca Județeană „George Coșbuc” organizează marți, 25 noiembrie 2025, de la ora 17:00, lansarea cărții „Cronica unei slujiri”, semnată de părintele Alexandru Vidican, fost protopop al Bistriței.

Evenimentul va avea loc în Sala de Conferințe „Gavril Scridon” a Bibliotecii Județene (Bistrița, Strada Alexandru Odobescu nr. 11), și îi va avea ca invitați pe:

Pr. Prof. Univ. Teofil Tia , decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;

Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta, medic, profesor universitar și scriitor.

Întâlnirea literară va fi moderată de scriitorul și directorul Bibliotecii Județene, Ioan Pintea, în calitate de amfitrion.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de istoria recentă a vieții bisericești din zona Bistriței, precum și pe cei apropiați de personalitatea părintelui Alexandru Vidican, să participe la acest moment editorial dedicat unei slujiri îndelungate și rodnice.