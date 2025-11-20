Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cultură | Eveniment

Lansarea volumului „Cronica unei slujiri”, semnat de Protopopul Alexandru Vidican, la Biblioteca Județeană din Bistrița

de | nov. 20, 2025

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Biblioteca Județeană „George Coșbuc” organizează marți, 25 noiembrie 2025, de la ora 17:00, lansarea cărții „Cronica unei slujiri”, semnată de părintele Alexandru Vidican, fost protopop al Bistriței.

Evenimentul va avea loc în Sala de Conferințe „Gavril Scridon” a Bibliotecii Județene (Bistrița, Strada Alexandru Odobescu nr. 11), și îi va avea ca invitați pe:

  • Pr. Prof. Univ. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;

  • Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta, medic, profesor universitar și scriitor.

Întâlnirea literară va fi moderată de scriitorul și directorul Bibliotecii Județene, Ioan Pintea, în calitate de amfitrion.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de istoria recentă a vieții bisericești din zona Bistriței, precum și pe cei apropiați de personalitatea părintelui Alexandru Vidican, să participe la acest moment editorial dedicat unei slujiri îndelungate și rodnice.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Cultură | Eveniment
Conferință despre Marea Unire la Facultatea de Litere a UBB

Conferință despre Marea Unire la Facultatea de Litere a UBB

Marți, 25 noiembrie 2025, de la ora 18:00, Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai găzduiește conferința intitulată „Marea Unire: proiect de țară sau conjunctură istorică?”. Evenimentul este organizat de Liga Studenților, în colaborare cu asociația Tinerii...

Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia,...

Concert extraordinar de colinde la Bistrița

Concert extraordinar de colinde la Bistrița

Bistrița va găzdui miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18:00, un concert extraordinar de colinde intitulat „Slobozi-ne, gazdă-n casă!”, organizat la Palatul Culturii, cu ocazia apariției cu numărul 10.000 a ziarului „Răsunetul”. Evenimentul îl are ca invitat...